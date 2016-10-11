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новость Авиакомпания "Победа" подала в суд на "Новую газету"

11.10.2016
Фрагмент скриншота сайта "Новой газеты"
Фрагмент скриншота сайта "Новой газеты"
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Российская авиакомпания "Победа" подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 2 миллиона рублей с "Новой газеты", сообщает Интерфакс. Иск был зарегистрирован на прошлой неделе, дата его рассмотрения пока не назначена.

Вторым ответчиком в иске указана журналист Анастасия Егорова. 17 августа на сайте "Новой газеты" была опубликована ее статья под названием "Квест "Победа". В материале автор описывает личный опыт полетов рейсами авиакомпании. О том, стала ли именно эта публикация причиной обращения в суд, не сообщается.

Авиакомпания "Победа" была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под европейские санкции "Добролета". Лоукостер на 100 процентов принадлежит "Аэрофлоту". 29 сентября глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что в 2016 году "Победа" принесет более 2 миллиардов рублей чистой прибыли.

6 октября суд отклонил апелляцию "Победы" на решение Ространснадзора о бесплатном провозе багажа до 10 кг. В настоящее время "Победа" оспаривает еще несколько предписаний ведомства. Так, в производстве суда находятся иски авиакомпании, касающиеся предоставления пассажирам горячего питания, совместного размещения детей и родителей, а также установки видеокамер на борту самолетов.

В понедельник Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск президента "Роснефти" Игоря Сечина к "Новой газете", поданный после публикации изданием статьи о яхте и жене олигарха. Опубликованная 1 августа статья "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "​Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?" признана не соответствующей действительности и порочащей его честь и достоинство олигарха. Редакцию обязали в семидневный срок поместить опровержение фактов, содержащихся в статье, а также удалить публикацию с сайта.

Уничтожить имеющуюся в распоряжении редакции часть тиража номера со статьей о Сечине, насколько можно заключить из сообщения, суд от газеты не требует. "Новая" намерена обжаловать вынесенное решение.

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11.10.2016

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