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новость Сформирована коллегия присяжных по делу об убийстве Немцова

28.09.2016
Заур Дадаев. Кадр LifeNews
Заур Дадаев. Кадр LifeNews
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Московский окружной военный суд со второй попытки сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Шамсуддина Цакаева, который защищает основного обвиняемого - кадыровца Заура Дадаева.

В коллегию включены 22 заседателя: 12 основных и 10 запасных. Всего на отбор в среду явились 84 кандидата; большинство из них взяли самоотвод, сославшись на личные обстоятельства.

Первое заседание по существу дела назначено на понедельник, 3 октября. Начало в 10 часов.

Предварительные слушания по делу прошли 25-26 июля. Судья отказал адвокатам родственников Немцова, проходящих по делу потерпевшими, в переквалификации обвинения со статьи 105 (убийство) на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного деятеля).

Первая попытка сформировать коллегию присяжных, предпринятая 24 августа, окончилась неудачей. Из 59 кандидатов, явившихся в суд, 45 взяли самоотвод. Таким образом, для формирования запасного состава коллегии кандидатов оказалось недостаточно.

В деле пять обвиняемых. Помимо Дадаева это братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Каждому из них вменены пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений - смертная казнь.

Уголовное преследование еще одного фигуранта - Беслана Шаванова, погибшего в марте 2015 года при задержании в Грозном, - прекращено в связи с его смертью, то есть по нереабилитирующему основанию.

В отдельное производство выделено дело против кадыровца Руслана Мухудинова, которого обвинение называет заказчиком и организатором убийства, а также "иных неустановленных лиц".

Как утверждается, в конце сентября 2014 года Мухудинов и "иные лица" предложили пятерым обвиняемым и Шаванову убить Немцова, пообещав за это не меньше 15 миллионов рублей. Те приняли предложение. Дадаев и Шаванов, так же как и Мухудинов, служили в кадыровском батальоне внутренних войск "Север". Эскерханов - бывший сотрудник милиции в Чечне.

27 февраля 2015 года примерно в 23:31 Дадаев, следуя за Немцовым и его подругой Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту в российской столице, не менее шести раз выстрелил в политика. Тот погиб на месте.

Непосредственными пособниками Дадаева во время убийства обвинение называет Анзора Губашева и Шаванова. Как утверждается, все трое сразу после убийства Немцова скрылись, а прочие фигуранты дела, так же как Мухудинов и "иные лица", помогали Дадаеву, Анзору Губашеву и Шаванову "скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы московского региона".

Между тем адвокаты родственников Немцова, проходящих по делу потерпевшими, с самого начала следствия скептически оценивали его выводы. В частности, они с недоверием воспринимали утверждение, что Мухудинов является заказчиком преступления. По словам юристов, он быть максимум организатором, и то низшего уровня. Также адвокаты безуспешно требовали привлечь к уголовной ответственности кадыровца Руслана Геремеева, у которого Мухудинов работал водителем.

В свою очередь, обвиняемые отказывались от первоначальных показаний, ссылаясь на пытки, которым их подвергли после задержания. Они заявляли, что Немцова застрелил покойный Шаванов, а самих их втянули в преступление обманом, не объяснив, что речь идет об убийстве.

Дадаев и Эскерханов в разное время направили в ЕСПЧ жалобы на пытки и саботаж их расследования.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
28.09.2016

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