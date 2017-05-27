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В центре Москвы на Воздвиженке полицейские в пятницу вечером жестко задержали 9-летнего Оскара Миронова, декламировавшего стихи. Первой о случившемся сообщила на своей ФБ-странице пользователь Люся Штерн; она же опубликовала и видео инцидента. Имя ребенка уточнил музыкант Олег Мокряков.

Как позже передавала "Медиазона", ребенок находился в центре города вместе с мачехой. Мачеха (известно ее имя - Кристина) сидела на скамейке и читала книгу, а мальчик в паре десятков метров декламировал прохожим стихи из "Гамлета" Шекспира.

Подъехавшие полицейские без каких бы то ни было объяснений схватили Оскара и потащили с собой. Кристина попыталась заступиться за пасынка; силовики, матерясь, порвали ей одежду и разбили планшет.

Оскара без мачехи посадили в машину и привезли в ОП "Арбат".

Мачеха прибыла в отдел; туда же подъехал отец ребенка Илья Скавронски. Ему заявили, что Оскара забрали за попрошайничество. Между тем Скавронски пояснил "Медиазоне", что в действительности мальчик не попрошайничал. "Он занимается театральной деятельностью, - сказал отец. - Для него эти выходы на улицу - это борьба с комплексами".

Журналист "Московского комсомольца" Александр Минкин еще 7 мая поместил у себя в Фейсбуке видео, на котором Оскар на Арбате читает монолог Гамлета.

ОВД-Инфо сообщало, что мачехе угрожали оформлением протокола по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), а отцу - административным делом за оскорбление полиции. Скавронски, однако, рассказал "Медиазоне", что на него оформляют протокол по статье 5.35 кодекса (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Информация быстро разошлась в соцсетях. В "Арбат" прибыли адвокаты Анастасия Саморукова и Татьяна Соломина; их допустили в отдел.

Туда же приехали члены ОНК, а также председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. "Кучерена отводил отца в сторонку, - писала Яценко из ОП "Арбат". - О чем-то беседовали. Теперь отец требует не снимать. От присутствия членов ОНК отказался. Вот так. Хорошо, что хоть от адвокатов не отказался".

Вскоре после полуночи Оскара освободили из отдела. Между тем Скавронски и адвокаты остались в "Арбате" писать жалобы на полицейских. С ними находился и Кучерена.

Вскоре после 4 утра адвокат Соломина сообщила в своем твиттере, что замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному округу Москвы принес Скавронски извинения. "Протокол (по статье 5.35. - Ред.) будет аннулирован", - добавила юрист.

Соломина также написала, что в отношении полицейских, задерживавших ребенка, проведут служебную проверку, а разбитый планшет мачехи осмотрел криминалист.

"Ничего бы этого не было без вмешательства Анатолия Кучерены", - подчеркнула адвокат.

Утром в субботу детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала "разобраться" в ситуации.

Между тем в полдень столичный главк СКР объявил о начале доследственной проверки в отношении мачехи Оскара. Пресненский райотдел ведомства изучает действия женщины на предмет наличия в них состава статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). Проверка проводится по указанию начальника московского главка Александра Дрыманова.