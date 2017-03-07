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Также: Европа, Право, Криминал, Пытки, Дети, Здоровье, Мир, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Ольга Садовская

новость ЕСПЧ присудил 16-летнему петербуржцу 36 тысяч евро за издевательства в детсаду

07.03.2017
В детском саду № 42 Кировского района Петербурга. Фото: detskiisad42.jimdo.com
В детском саду № 42 Кировского района Петербурга. Фото: detskiisad42.jimdo.com
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 16-летнему жителю Петербурга 36 тысяч евро в связи с издевательствами, которым он в 4-летнем возрасте подвергался в детсаду № 42 Кировского района, а также за неэффективное расследование совершенных против него преступлений. Текст постановления опубликован на сайте суда.

25 тысяч евро из названной суммы петербуржцу присудили как компенсацию морального вреда, еще 3 тысячи - в возмещение материального ущерба, а оставшиеся 8 тысяч - на покрытие судебных издержек.

Коллегия судей единогласно признала Россию виновной в нарушении статей 3 (запрещение пыток) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

В постановлении заявитель фигурирует под инициалами В. К. Как поясняется на сайте Комитета по предотвращению пыток, юрист которого Ольга Садовская представляла интересы пострадавшего в Страсбурге, данные молодого человека было решено засекретить из соображений неприкосновенности личной жизни, поскольку он пережил серьезный стресс.

Весной 2005 года родители ребенка обратили внимание, что он стал нервным и неохотно собирался в детсад. Во время летних каникул состояние и настроение мальчика существенно улучшились, однако в сентябре нервозность вернулась.

7 ноября 2005-го мать ребенка обнаружила, что его глаза подергиваются, а на левом виске проступил синяк. Воспитательница объяснила, что детям для профилактики инфекции, которая обнаружилась у нескольких человек в группе, закапали глазные капли. На другой день у ребенка начал дергаться рот. 15 ноября невропатолог поставил мальчику диагноз гиперкинез. По состоянию на конец 2014 года заявитель продолжал принимать лекарства по назначениям психиатра и психолога.

Родители забрали ребенка из 42-го детсада и отдали в другой. Через некоторое время мальчик рассказал об издевательствах, которым подвергался в детсаду № 42. В частности, за то, что он не мог уснуть в тихий час, его один раз положили на раскладушке в туалете, после чего выключили свет и пугали крысами, в другой раз - вывели в соседнюю комнату и заставили все время дневного сна стоять босиком в одних трусах с поднятыми руками. Кроме того, мальчика неоднократно били кулаком в спину. Наконец, один раз воспитательницы заклеили ребенку рот скотчем, а когда мальчик попытался снять его - замотали скотчем руки за спиной.

Подобным издевательствам подвергались и другие дети из группы. При этом воспитательницы запрещали рассказывать родителям о пытках.

Еще до посещения невропатолога мать ребенка обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Чиновники ответили, что изложенные факты частично подтвердились, и сообщили, что заведующая детсадом № 42 уволена. Кроме того, пришло письмо из департамента образования, в котором говорилось, что две воспитательницы и медсестра привлечены к дисциплинарной ответственности. В декабре 2005-го этот же департамент сообщил матери мальчика, что заведующая детсадом уволена, а в марте 2006-го подтвердил, что воспитательницы укладывали некоторых детей спать вне спальни.

В сентябре 2006 года мать ребенка обратилась в прокуратуру, однако уголовное дело по факту издевательств было открыто лишь в январе 2009-го. С тех пор расследование неоднократно прекращали, хотя суд всякий раз отменял соответствующие постановления следствия.

В октябре 2013-го Комитет против пыток - предшественник нынешнего КПП - подал в ЕСПЧ жалобу в интересах подростка. В ноябре 2014 года сообщалось, что жалоба коммуницирована.

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07.03.2017

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