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Управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении воспитателя детского сада №71 города Ангарска, сообщает пресс-служба ведомства. Женщина опубликовала в соцсети фотографию ребенка с заклеенным скотчем ртом и подписью: "Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя".

"Подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки, и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру. Ее версия будет проверена следственным путем, и при этом следствие учтет и установит все объективные обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас очевидно, что подобные методы работы с детьми недопустимы и не имеют ничего общего с воспитательной деятельностью, - говорится в сообщении. - Дети, воспитание которых доверили, казалось бы, квалифицированным сотрудникам дошкольного учреждения, находились в заведомо беспомощном состоянии, и не могли воспрепятствовать издевательствам воспитательницы"

По результатам доследственной проверки в действиях воспитательницы установлены признаки преступления, предусмотренного пунктом "г" статьи 117 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). "В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших произошедшее. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате", - отмечают в СКР.

В марте ЕСПЧ обязал Россию выплатить 16-летнему жителю Петербурга 36 тысяч евро в связи с издевательствами, которым он в 4-летнем возрасте подвергался в детсаду № 42 Кировского района, а также за неэффективное расследование совершенных против него преступлений.

Весной 2005 года родители ребенка обратили внимание, что он стал нервным и неохотно собирался в детсад. Во время летних каникул состояние и настроение мальчика существенно улучшились, однако в сентябре нервозность вернулась. Вскоре мать ребенка обнаружила, что его глаза подергиваются, а на левом виске проступил синяк. Воспитательница объяснила, что детям для профилактики инфекции, которая обнаружилась у нескольких человек в группе, закапали глазные капли. На другой день у ребенка начал дергаться рот. 15 ноября 2005 года невропатолог поставил мальчику диагноз гиперкинез. По состоянию на конец 2014 года заявитель продолжал принимать лекарства по назначениям психиатра и психолога.

Родители забрали ребенка из 42-го детсада и отдали в другой. Через некоторое время мальчик рассказал об издевательствах, которым подвергался в детсаду № 42. В частности, за то, что он не мог уснуть в тихий час, его один раз положили на раскладушке в туалете, после чего выключили свет и пугали крысами, в другой раз - вывели в соседнюю комнату и заставили все время дневного сна стоять босиком в одних трусах с поднятыми руками. Кроме того, мальчика неоднократно били кулаком в спину. Наконец, один раз воспитательницы заклеили ребенку рот скотчем, а когда мальчик попытался снять его - замотали скотчем руки за спиной. Подобным издевательствам подвергались и другие дети из группы. При этом воспитательницы запрещали рассказывать родителям о пытках.

В сентябре 2006 года мать ребенка обратилась в прокуратуру, однако уголовное дело по факту издевательств было открыто лишь в январе 2009-го. С тех пор расследование неоднократно прекращали, хотя суд всякий раз отменял соответствующие постановления следствия. В октябре 2013-го Комитет против пыток - предшественник нынешнего КПП - подал в ЕСПЧ жалобу в интересах подростка.