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Судья Ингодинского райсуда Читы Светлана Ахмылова приговорила бывшую воспитательницу детдома им. Подгорбунского Елену Смолину к четырем с половиной годам общего режима за пытки детей. Об этом сообщается на сайте забайкальского главка СКР. В качестве дополнительного наказания осужденной в течение трех лет после освобождения запрещено работать с детьми.

Как уточняется на сайте суда, 58-летней Смолиной вменялись статья 156 (ненадлежащее воспитание педагогом несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), пункт "д" части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего; два эпизода), пункты "д", "ж" этой же части этой же статьи (незаконное лишение свободы двух или более несовершеннолетних) и пункт "г" части 2 статьи 117 УК (истязание несовершеннолетнего).

Согласно фабуле дела, в 2015 году Смолина была директором лагеря "Молоковка" под Читой, куда детдомовцев вывезли на летний отдых. Там она за незначительные проступки привязывала воспитанников скотчем к перилам лестницы. Кроме того, одного детдомовца воспитательница в наказание за мелкие кражи сажала в сумку и ящик для пожарного инвентаря, а также запирала его в клетке, переодевала в женское платье и заставляла надевать ортопедические ботинки. Этого же мальчика Смолина била палкой по рукам.

Судебное разбирательство началось в марте нынешнего года и заняло около 20 заседаний. Признала ли Смолина свою вину, не уточняется.