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Также: Дети, Полиция, Право, Регионы, Здоровье, Общество, Россия, Политика | Персоны: Иван Павлов

новость Многодетная мать Дель отказалась от иска к изъявшим из семьи приемных детей

08.02.2017
Светлана Дель с дочерью Полиной. Фото с ФБ-страницы Ивана Павлова
Светлана Дель с дочерью Полиной. Фото с ФБ-страницы Ивана Павлова
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Многодетная мать Светлана Дель отозвала иск к органам опеки и полицейским, в котором просила признать незаконным изъятие у нее приемных детей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ее адвоката, руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.

"Сегодня Светлана Дель через нас передала суду заявление об отказе от административного иска. Мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло", - сказал Павлов после заседания в Зеленоградском суде Москвы.

"Речь не идет о мировом соглашении, так как судом был принят отказ от административного иска, - подчеркнул Павлов. - Светлана во всех своих решениях руководствуется благополучием детей".

Ответчиками по иску были отдел опеки управления социальной защиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отдел МВД по районам Силино и Старое Крюково. Дель просила суд признать незаконными действия соцработников и полицейских, изъявших у нее детей.

Павлов также сообщил, что уголовное дело о побоях в отношении отца приемных детей Михаила Деля будет прекращено в связи с декриминализизацией состава преступления. "Фактически было известно, что такой закон будет принят, поэтому я бы назвал дело в отношении Михаила мертворожденным. Преступление выведено из Уголовного кодекса, дело будет закрыто за отсутствием состава наказуемого деяния", - отметил адвокат.

Семья Делей в 2014 году переехала из Петербурга в Москву. В семье 13 детей. Один из них родной, 12 - приемные: четверо усыновлены, еще на восьмерых оформлена опека. Часть детей инфицированы ВИЧ, несколько страдают ДЦП. Ранее в семье воспитывались еще несколько детей; они уже достигли совершеннолетия.

10 января сотрудники детсада обнаружили синяк у приемного сына Делей. Они обратились в полицию и органы опеки. 13 января чиновники органов опеки забрали из семьи Дель 10 детей, восемь из которых ВИЧ-инфицированные, и поместили в приют.

Тогда же, 13 января, столичный главк СКР начал доследственную проверку по сообщению СМИ о действиях опеки. 19-го числа ведомство объявило, что по итогам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК (халатность), предусматривающей до года исправработ или до трех месяцев ареста. По утверждению СКР, в семье Дель не были созданы "необходимые условия для проживания и развития детей", а чиновники опеки этого своевременно не выявили.

Между тем 15 января защитой семьи занялась "Команда 29". Два дня спустя юристы обжаловали в Зеленоградский райсуд Москвы изъятие детей. Также они направили во все задействованные инстанции запросы о предоставлении документов, на основании которых детей забрали из семьи.

18 января против Михаила Деля было открыто дело о насилии в отношении приемных детей о статье 116 УК (побои). Сам Дель подозрение отвергает. "В этой семье насилие никогда не применялось, оба родителя против насилия", - отмечал адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов. Повреждения, обнаруженные у одного из приемных сыновей в детском саду, супруги Дель объясняют особенностями сосудистой системы ВИЧ-инфицированного мальчика, из-за которых у него возникают синяки. Некоторые из детей дали показания о применении к ним насилия. По словам Михаила Деля, они поступили так из-за давления, которое оказывается на них в зеленоградском приюте.

После возбуждения дела против Деля руководитель департамента опеки Владимир Петросян сообщил о расторжении договоров опеки над восемью из десяти изъятых детей.

23 января власти согласились передать двух детей, Полину и Петра, под предварительную опеку бабушки - матери Светланы Дель. Утром 24 января Светлана Дель забрала Полину из приюта. Между тем с возвращением Петра возникли проблемы. В приюте мальчик заболел двусторонней пневмонией и был госпитализирован. Адвокаты добились его перевода в другую больницу. Врачи в новой клинике, осмотрев мальчика, пришли к выводу, что он не нуждается в стационарном лечении, и выписали его.

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08.02.2017

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