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Также: Здоровье, Дети, Общество

новость В Москве из семьи изъяли 12 приемных детей с ВИЧ

13.01.2017
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
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В Москве органы опеки и попечительства и сотрудники полиции изъяли из приемной семьи 12 детей. Как передает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, по предварительным данным, все дети инфицированы ВИЧ.

"Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что изъяты не кровные, а приемные дети. При этом один родной ребенок оставлен в семье.

Других подробности в материале не приводятся. Официальными комментариями со стороны правоохранительных органов и Минздрава агентство пока не располагает.

10 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на сегодняшний день десять регионов России считаются критическими с точки зрения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции. "На первом месте Свердловская область, вот Екатеринбург, который попадал в прессу в последнее время", - отметила министр.

2 ноября в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурге официально объявили в городе эпидемию ВИЧ. "У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8 процента населения города", - заявила первый заместитель начальника управления Татьяна Савинова.

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13.01.2017

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