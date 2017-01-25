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В столичном эксклаве Зеленоград на территории Подмосковья в квартиру семьи Дель, из которой ранее забрали 10 приемных детей, полиция явилась с обыском по делу о побоях. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Иван Павлов, который вместе с коллегами по "Команде 29" представляет интересы семьи. "Вероятно, будут искать ремень", - съязвил юрист.

"Медиазоне" Павлов заметил, что каких бы то ни было подробностей не знает, поскольку полицейские незаконно запретили хозяйке позвонить адвокату.

Дело о насилии в отношении приемных детей было открыто 18 января против Михаила Деля. По статье 116 УК (побои) ему грозит до двух лет колонии. Сам Дель подозрение отвергает. "В этой семье насилие никогда не применялось, оба родителя против насилия", - отмечал адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов.

Повреждения, обнаруженные у одного из приемных сыновей в детском саду, супруги Дель объясняют особенностями сосудистой системы ВИЧ-инфицированного мальчика, из-за которых у него возникают синяки. Некоторые из детей дали показания о применении к ним насилия. По словам Михаила Деля, они поступили так из-за давления, которое оказывается на них в зеленоградском приюте.

Семья бизнесмена Деля в 2014 году переехала из Петербурга в Москву. В семье 13 детей. Один из них родной, 12 - приемные: четверо усыновлены, еще на восьмерых оформлена опека. Часть детей заражены ВИЧ, несколько страдают ДЦП. Ранее в семье воспитывались еще несколько детей; они уже достигли совершеннолетия.

Синяк у приемного сына Делей сотрудники детсада обнаружили 10 января. Они обратились в полицию и органы опеки. 13-го числа чиновники органов опеки забрали из семьи Дель 10 детей, восемь из которых ВИЧ-инфицированные, и поместили в приют.

Тогда же, 13 января, столичный главк СКР начал доследственную проверку по сообщению СМИ о действиях опеки. 19-го числа ведомство объявило, что по итогам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК (халатность), предусматривающей до года исправработ или до трех месяцев ареста. По утверждению СКР, в семье Дель не были созданы "необходимые условия для проживания и развития детей", а чиновники опеки этого своевременно не выявили.

Между тем 15 января защитой семьи занялась "Команда 29". Два дня спустя юристы обжаловали в Зеленоградский райсуд Москвы изъятие детей. Также они направили во все задействованные инстанции запросы о предоставлении документов, на основании которых детей забрали из семьи.

В понедельник власти согласились передать двух детей, Полину и Петра, под предварительную опеку бабушки - матери Светланы Дель. Бабушка живет в Петербурге, местные чиновники уже осмотрели ее квартиру и признали ее пригодной для проживания детей.

Утром 24 января Светлана Дель забрала Полину из приюта. Между тем с возвращением Петра возникли проблемы. В приюте мальчик заболел двусторонней пневмонией, но два дня оставался без лечения. Лишь в воскресенье его отправили из приюта в больницу. Павлов с коллегами нашли хорошую клинику, чтобы перевести туда Петра, однако администрация больницы решила согласовать это с чиновниками, а один из девяти замов начальника столичного департамента соцзащиты переводить ребенка в другую клинику запретил.

Однако вечером того же дня юристам удалось добиться перевода Петра. Между тем врачи в новой клинике, осмотрев мальчика, пришли к выводу, что он не нуждается в стационарном лечении, и выписали его. При этом, заметил Павлов, "в медицинских документах, полученных из больницы, в которой до сегодняшнего дня удерживали ребенка, нашли запись о том, что малыша выписывают на амбулаторное лечение по месту жительства". "Выходит, там зря кошмарили родителей, говоря о тяжести состояния", - заключил он.

После возбуждения дела против Деля чиновники расторгли с семьей договор об опекунстве. В среду Интерфакс передал со ссылкой на Павлова, что эта меры также обжалована в суде.