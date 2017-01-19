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новость Опеку припекло

После изъятия 10 детей из приемной семьи возбуждено дело против сотрудников опеки
19.01.2017
Светлана Дель с детьми. Фото с ФБ-страницы "Команды 29"
Светлана Дель с детьми. Фото с ФБ-страницы "Команды 29"
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Столичное управление СКР возбудило дело по части 1 статьи 293 УК (халатность) в отношении работников органов опеки, не выявивших нарушений в приемной семье, из которой были изъяты дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, 10 несовершеннолетних детей на протяжении длительного времени проживали в приемной семье на территории города Зеленограда. Приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты выявлен не был, в связи с чем причинен существенный вред законным правам и интересам несовершеннолетних. В рамках расследования уголовного дела следователи выяснят обстоятельства причинения одному из приемных детей телесных повреждений, которые выявили сотрудники дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.

"Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) каждого из работников органов опеки, отвечающих за контроль проживания в семье приемных детей", - отмечают в СКР.

Семья бизнесмена Михаила Деля переехала Зеленоград из Петербурга в 2014 году. Бизнесмен и его жена Светлана растят 13 детей. Один из них родной, 12 - приемные: четверо усыновлены, еще на восьмерых оформлена опека. Часть детей заражены ВИЧ, несколько страдают ДЦП.

10 января работники детсада обнаружили у одного из ВИЧ-инфицированных детей синяк, который сочли следом побоев. Они обратились в полицию и органы опеки.

13 января чиновники органов опеки забрали из семьи Дель 10 детей, восемь из которых ВИЧ-инфицированные. Их поместили в больницу.

В среду в отношении Деля возбудили дело по статье 116 УК (побои). Ему грозит до двух лет колонии.

Между тем детский омбудсмен Анна Кузнецова образовала комиссию для выяснения обстоятельств случившегося. Она призвала воздерживаться от "резких необдуманных решений". В пресс-службе Кузнецовой агентству заметили, что чиновники опеки ранее неоднократно посещали семью и фактов жестокого обращения родителей с детьми не фиксировали. Медики, в свою очередь, также не высказывали претензий к лечению ВИЧ-инфицированных детей.

15 января интересы семьи Дель взялись представлять лидер "Команды 29" Иван Павлов и другие адвокаты группы, в том числе Евгений Смирнов. "Побои, в том числе в отношении ребенка, - уголовное преступление, это недопустимо, - отмечал Павлов на своей ФБ-странице. - И в случае доказанного преступления такая реакция была бы понятна. Но вот про презумпцию невиновности почему-то забыли: нельзя вот так, без всяких доказательств, забирать детей из семьи. Семьи, между прочим, благополучной и не раз прошедшей все возможные проверки".

Юрист добавил, что необходимого лечения в больнице дети, изъятые из семьи Дель, не получают.

Во вторник адвокаты "Команды 29" Максим Оленичев и Анна Фомина от имени Светланы Дель обжаловали в Зеленоградский райсуд Москвы изъятие детей. Также юристы направили во все задействованные инстанции запросы о предоставлении документов, на основании которых детей забрали из семьи.

По словам адвоката Смирнов, Михаил Дель отвергает обвинение в избиении детей. "В этой семье насилие никогда не применялось, оба родителя против насилия", - подчеркнул юрист.

Между тем в столичном департаменте труда и соцзащиты агентству ранее заявляли, что в случае возбуждения дела о побоях договор с семьей Дель об опекунстве будет расторгнут автоматически.

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19.01.2017
в блоге Блоги
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Пара фраз 11.01.2017
в блоге В побоях познавшая

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