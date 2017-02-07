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новость Новосибирская библиотека из-за жалобы отменила викторину о Гарри Поттере

07.02.2017
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
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Централизованная библиотечная система им. Лихачева в Новосибирске отменила викторину, посвященную книгам о Гарри Поттере, после жалобы одной из читательниц. Об этом сообщает Сиб.Фм.

Одно из заданий викторины относилось к описанному в книге приготовлению "волшебного зелья". "Читательница обеспокоилась, что будет, если дети сварят это зелье. Ей ответили, что здесь нет задания сварить зелье и выпить его либо кому-то скормить. Это задание на воображение, потому что крыльев фей и мандрагор в природе не существует", - рассказала директор ЦБС Ирина Зырянова. По ее словам, викторина была рассчитана на неделю, поэтому ее все равно пришлось бы завершать.

Викторина проводилась два года подряд и пользовалась популярностью как у детей, так и у взрослых, отметила Зырянова. Викторина существовала в двух вариантах - на сайте ЦБС и в виде опросника, который можно было заполнить непосредственно в библиотеке. Ответившим правильно на все вопросы вручали дипломы.

Книги Джоан Роулинг неоднократно подвергались критике со стороны некоторых представителей церкви. В частности, протоиерей Александр Шаргунов называл их "типичной спекуляцией на любви детей к чудесам". Однако РПЦ никогда официально не осуждала их.

Детские книги регулярно привлекают внимание правоохранительных органов в связи с упоминанием в них "запретных тем". Так, в мае 2014 года сообщалось, что прокуратура Орловской области начала проверку серии книг "Детский проект Людмилы Улицкой" на предмет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". Проверка велась после получения надзорным органом доноса, в котором говорится, что "такие книги создают угрозу для культурных ценностей нашего народа".

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07.02.2017

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