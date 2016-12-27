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новость Дай отдохнуть и истоку

Родители учеников московской школы добились отмены религиозного курса "Истоки"
27.12.2016
Учебные пособия по курсу "Истоки". Фото: istoky-co.ru
Учебные пособия по курсу "Истоки". Фото: istoky-co.ru
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Родители учащихся московской школы №2065 добились отмены в пятых классах религиозного курса "Истоки". Об этом на своей странице сообщила мать одного из пятиклассников Инна Герасимова.

"У нас получилось. Позвонили представители Совета школы, предложили согласовать учебник по светской этике с родителями. Мы дали свое согласие. У всех пятых классов нашей школы убирают "Истоки", - написала она.

9 декабря группа родителей учеников школы №2065 обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на "навязывание религиозной идеологии департаментом образования". Причиной жалобы стал предмет "Истоки", который изучается в 62 регионах страны.

С 1 сентября 2015 года Минобрнауки ввело в обязательную часть программы 5-9-х классов предметную область "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Родителям пятиклассников было рекомендовано выбрать между двумя учебниками: пособием "Православная культура" и курсом "Истоки".

При этом, по словам родителей школьников, выбора у них не было. "Сказали, что все пятиклассники раз в неделю будут ходить на урок "Истоки", отказаться нельзя", - заявили в школе.

В учебнике же "постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы", рассказали родители. "На 126 страницах книги упоминается: Бог - 60 раз, икона - 66, чудеса - 20, молитва - 26, крест - 31, храм - 83, ангел - 31", - подсчитали они.

"Поскольку в значительном числе случаев религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием, мы вынуждены будем регулярно критиковать положения учебника и тезисы учителя, что разрушительно скажется на авторитетности учебного процесса в целом, - говорится в жалобе. - Использование авторитета школы для религиозной пропаганды мы считаем абсолютно недопустимым". Также родители попросили Генпрокуратуру проверить, не было ли коррупционной составляющей при выборе столичными чиновниками "Истоков" в качестве пособия.

Курсы "Истоки" и "Социокультурные истоки" разработаны в начале 2000-х под эгидой Российской академии естественных наук. Авторы серии пособий - член-корреспондент РАЕН, главный редактор ИД "Истоки" Игорь Кузьмин и член-корреспондент РАЕН, профессор Вологодского педагогического университета Александр Камкин. По данным Kartoteka.Ru, ИД "Истоки" в 2011-2016 годах заработал на продаже учебников около 22,5 миллионов рублей.

В департаменте образования Москвы заявили, что "Основы духовно-нравственной культуры народов России" не связаны с "приобщением к религиозной практике, изучением ритуалов какой-либо религиозной конфессии". Чиновники утверждают, что учебные пособия "Истоки" и "Православная культура" были выбраны "коллективами педагогов по итогам заседаний педагогических советов и изучения мнения родителей". А школы "принимали решение об изучении курсов "Истоки" и "Православная культура" по итогам обсуждения со всеми родителями".

29 ноября стало известно, что Российская академия образования запустила процесс заочного голосования о введении в российских школах предмета "Православная культура". До этого проект получил отрицательный отзыв экспертов, но авторы внесли в него ряд исправлений.

Позже президент РАО Людмила Вербицкая заявила, что голосование по проекту не является правомерным и произошло по вине ее заместителя.

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27.12.2016

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