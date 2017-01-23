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Более 20 выпускников ныне закрытой московской государственной школы "Лига школ" обвинили ее директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова в сексуальном насилии и домогательствах. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на бывших учеников.

"Лига школ" действовала в 1994-2015 годах в юго-западном столичном районе Ясенево. Насилие и домогательства, как утверждается, продолжались там все эти годы.

В школу принимали с 7-го класса. По словам собеседников "Медузы", Бебчук и Изюмов заставляли девушек в возрасте от 13 лет раздеваться, прикасались к ним и занимались с ними сексом.

В 2015 году выпускники, расследовавшие случаи домогательств и насилия, встретились с директором и его замом и потребовали от них уволиться и больше не работать в педагогике. Те согласились, после чего "Лига школ" и была закрыта.

Однако в дальнейшем выяснилось, что Бебчук устроился на работу в школу-интернат "Интеллектуал", а Изюмов основал "Интеллект-клуб", объединивший несколько образовательных кружков.

С Бебчуком "Медузе" связаться не удалось. Изюмов обвинения в свой адрес отверг.

В конце августа 2016 года разгорелся скандал в связи с сообщением о разврате в московской школе № 57. Как выяснилось, преподаватель истории Борис Меерсон на протяжении по меньшей мере 16 лет вступал в сексуальные связи с ученицами. Внутреннее расследование в школе началось еще в июле. 50-летний Меерсон уволился и выехал в Израиль.

Между тем в соцсетях сообщалось, что домогательства допускал не только Меерсон, но и другие учителя.

5 сентября директор 57-й школы Сергей Менделевич и председатель ее управляющего совета Владимир Шиков обратились в полицию "с требованием расследования и правовой оценки фактов нарушения прав и свидетельств преступлений в отношении детей". На другой день Менделевич подал в отставку.

27 сентября СКР открыл против Меерсона дело по части 4 статьи 135 УК (развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 7 до 15 лет колонии. Второй фигуранткой стала бывшая ученица школы 25-летняя Мария Немзер.

Как утверждалось, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер, окончившая школу в 2008-м, "неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста". "Установлено, что потерпевший неоднократно приходил в гости к указанным лицам", - говорилось в сообщении СКР.

Немзер на момент открытия дела также находилась в Израиле.