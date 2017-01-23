О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Kids/m.258249.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Kids/m.258249.html
Также: Дети, Секс, Криминал, Общество, Происшествия

новость Выпускники московской школы обвинили педагогов в сексуальном насилии

23.01.2017
Здание бывшей "Лиги школ". Фото: meduza.io
Здание бывшей "Лиги школ". Фото: meduza.io
Реклама

Более 20 выпускников ныне закрытой московской государственной школы "Лига школ" обвинили ее директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова в сексуальном насилии и домогательствах. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на бывших учеников.

"Лига школ" действовала в 1994-2015 годах в юго-западном столичном районе Ясенево. Насилие и домогательства, как утверждается, продолжались там все эти годы.

В школу принимали с 7-го класса. По словам собеседников "Медузы", Бебчук и Изюмов заставляли девушек в возрасте от 13 лет раздеваться, прикасались к ним и занимались с ними сексом.

В 2015 году выпускники, расследовавшие случаи домогательств и насилия, встретились с директором и его замом и потребовали от них уволиться и больше не работать в педагогике. Те согласились, после чего "Лига школ" и была закрыта.

Однако в дальнейшем выяснилось, что Бебчук устроился на работу в школу-интернат "Интеллектуал", а Изюмов основал "Интеллект-клуб", объединивший несколько образовательных кружков.

С Бебчуком "Медузе" связаться не удалось. Изюмов обвинения в свой адрес отверг.

В конце августа 2016 года разгорелся скандал в связи с сообщением о разврате в московской школе № 57. Как выяснилось, преподаватель истории Борис Меерсон на протяжении по меньшей мере 16 лет вступал в сексуальные связи с ученицами. Внутреннее расследование в школе началось еще в июле. 50-летний Меерсон уволился и выехал в Израиль.

Между тем в соцсетях сообщалось, что домогательства допускал не только Меерсон, но и другие учителя.

5 сентября директор 57-й школы Сергей Менделевич и председатель ее управляющего совета Владимир Шиков обратились в полицию "с требованием расследования и правовой оценки фактов нарушения прав и свидетельств преступлений в отношении детей". На другой день Менделевич подал в отставку.

27 сентября СКР открыл против Меерсона дело по части 4 статьи 135 УК (развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 7 до 15 лет колонии. Второй фигуранткой стала бывшая ученица школы 25-летняя Мария Немзер.

Как утверждалось, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер, окончившая школу в 2008-м, "неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста". "Установлено, что потерпевший неоднократно приходил в гости к указанным лицам", - говорилось в сообщении СКР.

Немзер на момент открытия дела также находилась в Израиле.

Оставить комментарий Обсудить
23.01.2017

новость Новости по теме
29.12.2016 Карельский единорос Романов получил 20 лет по делу о педофилии →
28.09.2016 У фигурантов дела о разврате в московской школе прошли обыски →
25.05.2015 Депутат, изнасиловавший несовершеннолетнюю, получил 8 лет 3 месяца →
12.05.2014 Обвиняемый в педофилии брянский депутат умер под арестом →
Фото и Видео
27526
Play own
Забеременела - рожай!
27402
Play own
В защиту права на аборт
27271
Play own
Скандал в Центре Люмьеров
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Мелания и чудовище
статья Трамп и сердитые граждане
Владимир Абаринов
статья Травмы Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Особое мнение по делу ЮКОСа
Владимир Ярославцев. Фото: zakon.ru
новость Марш против нацизма: ВИДЕО
Антифашистское шествие. Фото Грани.Ру
новость Семене вручили обвинение
Николай Семена. Фото: krymr.com
РЕКЛАМА
Loading...
новость Верховный суд и дело "Кировлеса"
Константин Зайцев. Кадр видео с youtube-канала PublicPostTV
новость Связи Трампа изучат
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
новость Дело за связь с "Правым сектором"
Геннадий Хамраев. Фото: СКР
в блоге По Трампу на борт
59
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Новый фильм о допинге
Владимир Казарин и Мария Савинова. Фото: runners.ru
новость США: женские марши миллионов
На "женском марше" в Вашингтоне. Кадр Reuters
новость Епархии нужен Херсонес
Херсонес Таврический. Фото: rushistory.org
статья С мигалкой в жопе
Илья Мильштейн
новость Митинг на Болотной запретили
Болотная площадь. Фото: Дмитрий Борко/Грани.Ру
в блоге Трамп и Апокалипсис
383
новость Мизулина вышла из СР
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
новость Суд над Квачковым приостановлен
Владимир Квачков в суде, 14.12.2016. Кадр 63.Ru
новость Первые указы Трампа
Дональд Трамп. Кадр CNN