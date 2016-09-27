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новость Двойка по поведению

СМИ: Возбуждено дело о сексе с учениками в московской школе № 57
27.09.2016
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
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Московский главк СКР по итогам доследственной проверки возбудил дело о сексе учителя с учениками в столичной школе № 57. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Дело квалифицировано по части 4 статьи 135 УК (развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 7 до 15 лет колонии.

Подозреваемыми по делу проходят бывший учитель истории Борис Меерсон и бывшая ученица Мария Немзер, окончившая школу в 2008 году. Согласно фабуле дела, с 25 марта 2010-го Меерсон и Немзер развращали некоего ученика. Его фамилию издание не приводит, однако утверждает, что редакции она известна.

Немзер, по данным газеты, некоторое время назад выехала в Израиль. Так же ранее поступил и Меерсон.

На сайте СКР о возбуждении дела не сообщается.

Скандал вокруг 57-й школы начался, после того как 29 августа журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей ФБ-странице о сексуальных связях некоего учителя с ученицами. По утверждению журналистки, в школе о происходящем было известно на протяжении последних 16 лет. При этом ни номера школы, ни фамилии учителя Кронгауз не уточнила.

Позже, однако, выяснилось, что речь идет о 57-й школе и о Меерсоне. Внутреннее расследование в школе началось еще в июле, после того как бывшая ученица Ольга Николаенко явилась в администрацию и представила свидетельства домогательств, которым подвергались школьницы.

Вскоре после этого Меерсон уволился. Незадолго до того, как ситуация получила огласку, он выехал из России.

Когда разгорелся скандал, в соцсетях появились сообщения о том, что домогательства допускал не только Меерсон, но и другие учителя 57-й школы.

5 сентября директор школы Сергей Менделевич и председатель ее управляющего совета Владимир Шиков обратились в полицию "с требованием расследования и правовой оценки фактов нарушения прав и свидетельств преступлений в отношении детей". На другой день Менделевич подал в отставку.

12 сентября детский омбудсмен Анна Кузнецова потребовала применить к виновным в разврате "жесткие решения в рамках закона".

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27.09.2016

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