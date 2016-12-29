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новость Дети страшных лет России

Карельский единорос Романов получил 20 лет по делу о педофилии
29.12.2016
Иван Романов. Фото: ptzgovorit.ru
Иван Романов. Фото: ptzgovorit.ru
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Судья Петрозаводского горсуда Карелии Марина Носова приговорила бывшего вице-спикера регионального заксобрания единороса Ивана Романова к 20 годам строгого режима с двухлетним ограничением свободы после отбытия срока по делу о педофилии. Об этом сообщает "Петрозаводск говорит".

По данным "Медиазоны", 45-летнему Романову вменялись часть 1 статьи 132 (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего; от 3 до 6 лет колонии), пункт "а" части 3 этой же статьи (те же действия в отношении несовершеннолетнего; от 8 до 15 лет) и часть 1 статьи 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие спиртного; до 4 лет).

Приговор оказался более суровым, чем требовала обвинение. Прокуратура запрашивала для подсудимого 18 лет колонии.

Сам Романов вину не признал.

Уголовное преследование второго фигуранта дела - замдиректора Петрозаводского речного училища по воспитательной и организационной работе Олега Семенова - было прекращено в связи с его смертью. Как передавала Фонтанка.Ру, 10 октября 2015 года Семенова нашли повешенным в камере петербургского СИЗО-4 "Лебедева".

Романов был задержан в ночь на 1 мая 2015-го после обыска в его квартире, продолжавшегося с середины предыдущего дня. Примерно тогда же задержали и Семенова. 5 мая обоих арестовали. Единорос жаловался на то, что после задержания его отвезли в лес, где подвергли избиениям и пыткам.

Фабула дела, по информации "Столицы на Онего", такова. Семенов подыскивал для Романова подростков из числа курсантов своего училища и приводил в гости к себе или к депутату. Они распивали с подростками спиртное, а когда те напивались допьяна, Романов их насиловал. Семенову, насколько известно, изнасилования не вменялись.

Сообщалось об эпизодах, датируемых январем и маем - июнем 2012-го.

Непосредственным поводом к задержанию Романова и Семенова, по информации СМИ, стало самоубийство двух курсантов речного училища - 17-летнего Николая Костина и 16-летнего Вячеслава Касаткина. Подростки пропали 21 ноября 2014 года, на другой день после того как на такси выехали из Петрозаводска в город Вытегру Вологодской области. Через несколько дней курсантов нашли повешенными в лесу у села Шёлтозеро, расположенного на пути из столицы Карелии в Вытегру.

Романов был вице-спикером заксобрания Карелии в один из предыдущих созывов. На момент ареста он являлся рядовым депутатом. В числе комитетов, в которых он тогда состоял, был комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи и по социальной политике. Также единорос являлся помощником директора музея-заповедника "Кижи" - бывшего главы Карелии Андрея Нелидова.

После задержания Романова его членство в "Единой России" было приостановлено.

Как передавали "Вести Карелии", в детстве Романов учился в школе для умственно отсталых детей. Также издание сообщало, что середине 2000-х годов против единороса возбудили дело по части 1 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за избиение своей тогдашней жены. Дело рассматривалось два года и в итоге было прекращено за истечением срока давности. Ни на одно из 23 заседаний процесса Романов не явился.

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29.12.2016

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