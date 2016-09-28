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новость У фигурантов дела о разврате в московской школе прошли обыски

28.09.2016
Борис Меерсон. Источник: medialeaks.ru
Борис Меерсон. Источник: medialeaks.ru
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СКР провел обыски дома у фигурантов дела о сексе с учениками в московской школе № 57 - бывшего учителя истории 50-летнего Бориса Меерсона и бывшей ученицы 25-летней Марии Немзер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк СКР.

Также была опрошена супруга Меерсона. Как можно предположить, это Любовь Меерсон, также преподающая историю в 57-й школе.

Об открытии дела накануне написал "Московский комсомолец". Позже в тот же день столичный главк СКР подтвердил информацию.

Дело квалифицировано по части 4 статьи 135 УК (развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 7 до 15 лет колонии. Как утверждается, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер, окончившая школу в 2008-м, "неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста". "Установлено, что потерпевший неоднократно приходил в гости к указанным лицам", - заявляет следственное ведомство.

Некоторое время назад сначала Меерсон, а затем Немзер выехали в Израиль.

Скандал вокруг 57-й школы начался, после того как 29 августа журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей ФБ-странице о сексуальных связях некоего учителя с ученицами. По утверждению журналистки, в школе о происходящем было известно на протяжении последних 16 лет. При этом ни номера школы, ни фамилии учителя Кронгауз не уточнила.

Позже, однако, выяснилось, что речь идет о 57-й школе и о Меерсоне. Внутреннее расследование в школе началось еще в июле, после того как бывшая ученица Ольга Николаенко явилась в администрацию и представила свидетельства домогательств, которым подвергались школьницы.

Вскоре после этого Меерсон уволился. Незадолго до того, как ситуация получила огласку, он выехал из России.

Когда разгорелся скандал, в соцсетях появились сообщения о том, что домогательства допускал не только Меерсон, но и другие учителя 57-й школы.

5 сентября директор школы Сергей Менделевич и председатель ее управляющего совета Владимир Шиков обратились в полицию "с требованием расследования и правовой оценки фактов нарушения прав и свидетельств преступлений в отношении детей". На другой день Менделевич подал в отставку.

12 сентября детский омбудсмен Анна Кузнецова потребовала применить к виновным в разврате "жесткие решения в рамках закона".

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28.09.2016

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