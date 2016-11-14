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В Госдуму внесен новый законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты, подготовили четверо единоросок: депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева и члены Совфеда Галина Карелова и Зинаида Драгункина.

Законопроект исключает из диспозиции статьи 116 УК (побои) формулировку "в отношении близких лиц", а также примечание о том, кого считать таковыми.

Этот состав предлагается признать административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.1.1 КоАП (побои).

В июне Госдума в числе ряда других составов декриминализовала побои, совершенные впервые. Тогда же в КоАП и была включена статья 6.1.1.

Между тем член Совфеда справороска Елена Мизулина сочла новую редакцию статьи 116 УК противоречивой. Новая редакция статьи, заявляла она, "убеждает нас в том, что поведение членов семьи, например родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, является более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице".

27 июля Мизулина внесла в Госдуму законопроект, сходный с нынешним. Однако, как передает РБК, в октябре документ получил отрицательный отзыв правительства, которое заявило, что в действующей редакции статья 116 обеспечивает "своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких".

Баталина, соавтор нового законопроекта, в бытность Мизулиной депутатом Госдумы выдвинула совместно с ней ряд законодательных инициатив.