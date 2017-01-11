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Также: Госдума, Право, Дети, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Елена Мизулина, Ольга Баталина

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Законопроект о декриминализации побоев в семье принят в первом чтении
11.01.2017
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе совершенных впервые домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, сообщает Интерфакс. Второй и последующий случаи семейного насилия, а также причинение легкого вреда здоровью членов семьи по-прежнему будет наказываться по уголовным статьям.

В июне Госдума в числе ряда других составов декриминализовала побои, совершенные впервые. Исключение было сделано для побоев, совершенных из хулиганства, по мотивам ненависти или вражду, а также в отношении близких родственников. В КоАП была включена статья 6.1.1 (побои).

Член Совфеда Елена Мизулина сочла новую редакцию статьи 116 УК (побои) противоречивой. Новая редакция статьи, заявляла она, "убеждает нас в том, что поведение членов семьи, например родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, является более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице".

27 июля Мизулина внесла в Госдуму законопроект, сходный с нынешним. Однако в октябре документ получил отрицательный отзыв правительства, которое заявило, что в действующей редакции статья 116 обеспечивает "своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких".

В ноябре новый законопроект о декриминализации побоев в семье в Госдуму внесли четыре единороски: депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совфеда Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Его планировалось рассмотреть на последнем заседании Госдумы в осеннюю сессию 2016 года. Однако депутатам не хватило времени для полноценного обсуждения документа, и палата перенесла рассмотрение на первое заседание весенней сессии.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
11.01.2017

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