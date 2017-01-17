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Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США. Как следует из опубликованного решения, тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысяч евро.

В исках отмечалось, что все заявители начали оформлять необходимые документы на усыновление с 2010 по 2012 год. Большинство американских семей получило подтверждения, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми.

Дети, как отмечается в материалах ЕСПЧ, успели привязаться к приемным семьям. Кроме того, в одном случае речь шла об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье.

Из-за "закона Димы Яковлева" процесс усыновления был прерван, а попытки граждан США добиться результатов в российских судах не имели успеха.

В исках утверждалось, что меры российских властей нарушают статьи 3 (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В итоге суд признал только нарушение статей 14 и 8. "Решение ЕСПЧ очень большое, текст надо осмыслить. Суд признал нарушение двух статей 14 и 8, хотя мы заявляли о нарушении еще статьи 3. ЕСПЧ счел, что нет доказательств. Трудно представить информацию, когда нет доступа в сиротское учреждение. Власти показывали, что дети живут в хороших условиях", - рассказала "Новой газете" адвокат Каринна Москаленко, представляющая интересы американских семей.

В поддержку решения ЕСПЧ высказался глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. "Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские", - сообщил Федотов Интерфаксу.

"Нужно иметь в виду, что так называемый "закон Димы Яковлева" был ответом на "список Магнитского", который был принят Конгрессом США. И ответ на "список Магнитского" должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям", - пояснил глава СПЧ.

"Закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года. Документ, получивший неофициальное название в честь погибшего в 2008 году в США усыновленного ребенка, был принят в ответ на "акт Магнитского".

20 декабря 2012 года президент Владимир Путин заявил, что введение запрета - "эмоциональный, но адекватный ответ" на "закон Магнитского". "По данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан негативно относятся к тому, что иностранцы усыновляют наших детей, - сказал Путин. - Нам нужно самим этим заниматься, стимулировать передачу сирот в семьи".