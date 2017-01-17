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"Антисиротский закон" стал страшным ударом для американцев, которые нашли приемных детей в России. Около полусотни семей были на финишной прямой процесса усыновления. Госдепартамент пытается вытащить маленьких заложников. Трагедии усыновителей и комментарии политиков - в подборке, подготовленной "Голосом Америки" специально для "Граней".
"Антисиротский закон" стал страшным ударом для американцев, которые нашли приемных детей в России. Около полусотни семей были на финишной прямой процесса усыновления. Госдепартамент пытается вытащить маленьких заложников. Трагедии усыновителей и комментарии политиков - в подборке, подготовленной "Голосом Америки" специально для "Граней".
Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США. Как следует из опубликованного решения, тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей.
В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысяч евро.
В исках отмечалось, что все заявители начали оформлять необходимые документы на усыновление с 2010 по 2012 год. Большинство американских семей получило подтверждения, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми.
Дети, как отмечается в материалах ЕСПЧ, успели привязаться к приемным семьям. Кроме того, в одном случае речь шла об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье.
Из-за "закона Димы Яковлева" процесс усыновления был прерван, а попытки граждан США добиться результатов в российских судах не имели успеха.
В исках утверждалось, что меры российских властей нарушают статьи 3 (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В итоге суд признал только нарушение статей 14 и 8. "Решение ЕСПЧ очень большое, текст надо осмыслить. Суд признал нарушение двух статей 14 и 8, хотя мы заявляли о нарушении еще статьи 3. ЕСПЧ счел, что нет доказательств. Трудно представить информацию, когда нет доступа в сиротское учреждение. Власти показывали, что дети живут в хороших условиях", - рассказала "Новой газете" адвокат Каринна Москаленко, представляющая интересы американских семей.
В поддержку решения ЕСПЧ высказался глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. "Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские", - сообщил Федотов Интерфаксу.
"Нужно иметь в виду, что так называемый "закон Димы Яковлева" был ответом на "список Магнитского", который был принят Конгрессом США. И ответ на "список Магнитского" должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям", - пояснил глава СПЧ.
"Закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года. Документ, получивший неофициальное название в честь погибшего в 2008 году в США усыновленного ребенка, был принят в ответ на "акт Магнитского".
20 декабря 2012 года президент Владимир Путин заявил, что введение запрета - "эмоциональный, но адекватный ответ" на "закон Магнитского". "По данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан негативно относятся к тому, что иностранцы усыновляют наших детей, - сказал Путин. - Нам нужно самим этим заниматься, стимулировать передачу сирот в семьи".
В Москве прошел Марш против подлецов - за отмену антисиротского закона и роспуск принявшей его Госдумы. Десятки тысяч человек прошли по Бульварному кольцу от Страстного до проспекта Сахарова. Участники марша несли портреты парламентариев, проголосовавших за "закон Ирода". В конце шествия портреты полетели в мусорный бак. Хроника, фото, видео.