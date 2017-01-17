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Турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле. Как сообщает агентство Ihlas, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации на территории одного из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт.

Машарипов скрывался в квартире у своего знакомого. По данным Hurriyet, вместе с подозреваемым в квартире находился его четырехлетний сын.

Предполагаемый террорист направлен в Управление безопасности. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование и допрос.

8 января турецкая полиция впервые назвала фамилию подозреваемого в организации теракта. В сообщении подчеркивалось, что Машарипов известен также как Абу Мухаммед Хорасан.

По данным местных СМИ, Машарипову 28 лет. Он приехал в Турцию из Сирии под видом беженца за несколько месяцев до преступления. До приезда в Стамбул предполагаемый террорист жил в Конье.

По данным источников издания, Машарипов выпустил в посетителей клуба 180 пуль. После этого он прошел на кухню, переоделся и покинул здание вместе с выбегающими из клуба людьми.

Затем Машарипов поймал такси, доехал до соседнего района, но не смог расплатиться с водителем, так как забыл деньги в куртке, оставленной на кухне ночного клуба. Найти его удалось по описанию, сделанному таксистом, и информации с камер наблюдения.

До этого в нападении на клуб подозревался гражданин Киргизии Яхъя Машрапов. Позже он обнаружился в Бишкеке. По его словам, турецкие правоохранительные органы опросили его, однако потом отпустили.

В новогоднюю ночь около 1:30 местного времени вооруженный автоматом Калашникова человек вошел в помещение клуба Reina и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. После атаки он переоделся и покинул клуб, бросив там оружие.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова 1988 года рождения.

Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". "Героический солдат халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой праздник", - говорилось в сообщении ИГ.