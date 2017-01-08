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новость В нападении на турецкий клуб подозревают выходца из Узбекистана

08.01.2017
Селфи предполагаемого террориста. Кадр видеоролика
Селфи предполагаемого террориста. Кадр видеоролика
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Турецкая полиция установила личность подозреваемого в организации теракта в одном из ночных клубов Стамбула. Как пишет Daily Sabah, в нападении подозревается выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан.

Задержать его пока не удалось. Полиция продолжает розыск злоумышленника.

По информации издания Olay, Машарипову 28 лет. Он приехал в Турцию из Сирии под видом беженца за несколько месяцев до преступления. До приезда в Стамбул предполагаемый террорист жил в Конье.

По данным источников издания, Машарипов выпустил в посетителей клуба 180 пуль. После этого он прошел на кухню, переоделся и покинул здание вместе с выбегающими из клуба людьми.

Затем Машарипов поймал такси, доехал до соседнего района, но не смог расплатиться с водителем, так как забыл деньги в куртке, оставленной на кухне ночного клуба.

4 января турецкие власти заявили, что им удалось установить личность террориста. При этом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу не стал называть имя подозреваемого.

До этого в нападении на клуб подозревался гражданин Киргизии Яхъя Машрапов. Позже он обнаружился в Бишкеке. По его словам, турецкие правоохранительные органы опросили его, однако потом отпустили.

"Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", - рассказал Машрапов.

В новогоднюю ночь около 1:30 местного времени вооруженный автоматом Калашникова человек вошел в помещение клуба Reina и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. После атаки он переоделся и покинул клуб, бросив там оружие.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова 1988 года рождения.

Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". "Героический солдат халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой праздник", - говорилось в сообщении ИГ.

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08.01.2017

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