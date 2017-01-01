Реклама

Как минимум 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщает Hürriyet со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Несколько раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев. Полиция ведет поиски нападавшего.

Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что один из погибших был полицейским. Он также назвал нападение террористической атакой. Шахин добавил, что нападение совершил один человек. ранее сообщалось, что нападавших было двое.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Клуб был популярен как среди местных жителей, так и иностранцев. Сообщается, что в момент нападения там находились более 600 человек.

Около 1:30 местного времени (совпадает с московским) вооруженный автоматом Калашникова человек в костюме Санта-Клауса вошел в помещение и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Сообщается, что около недели назад турецкие власти получили предупреждение от спецслужб США о возможной террористической атаке такого типа. Безопасность в Стамбуле в новогоднюю ночь обеспечивали 25 тысяч силовиков, однако предотвратить нападение не удалось.

Представитель генконсульства России в Стамбуле сообщил, что российских граждан среди погибших и раненых при нападении нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос". Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми", - отметил турецкий лидер.

Соболезнования в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Владимир Путин также направил Эрдогану соболезнования. Президент России подтвердил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции.

В Турции регулярно совершаются теракты. 10 декабря в центре Стамбула 38 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате двух взрывов, совершенных в субботу вечером у стадиона Vodafone Arena. Теракт произошел около 22:20 по местному времени, через полтора часа по окончании футбольного матча между командами турецкой суперлиги.

Первая бомба взорвалась в передвигавшейся машине. Спустя 45 секунд находящийся рядом террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. 30 из 38 погибших - полицейские. Вице-премьер Нуман Куртулмуш отметил, что непосредственной целью теракта были именно дежурившие у стадиона полицейские из подразделения по борьбе с беспорядками.