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Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Как передает Би-Би-Си, при этом сам нападавший до сих пор не найден, его поиск продолжается.

По словам вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, у полиции есть отпечатки пальцев и описание террориста. Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время

"Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", - заявил Куртулмуш.

Во вторник турецкая полиция опубликовала видео, на котором подозреваемый в совершении теракта снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. В МВД не уточнили, когда были сделаны кадры.

Накануне стало известно, что в нападении на ночной клуб Reina подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". "Героический солдат халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой праздник", - говорится в сообщении ИГ, опубликованном на одном из аккаунтов организации.

В новогоднюю ночь около 1:30 местного времени (совпадает с московским) вооруженный автоматом Калашникова человек вошел в помещение и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. После атаки он переоделся и покинул клуб, бросив там оружие. Первоначально сообщалось, что нападавший был в костюме Санта-Клауса, но впоследствии полиция это опровергла.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова 1988 года рождения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что целью теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос". Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми", - отметил турецкий лидер.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Клуб был популярен как среди местных жителей, так и иностранцев. Сообщается, что в момент нападения там находились более 700-800 человек.