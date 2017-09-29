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США отозвали большую часть сотрудников посольства на Кубе вместе с членами их семей из-за опасений за здоровье работников дипмиссии после "акустических атак". "Пока правительтво Кубы не сможет обеспечить безопасность наших дипломатов, мы оставим в посольстве только работников на случай экстренной ситуации, чтобы уменьшить количество дипломатов, подверженных риску", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепа.

Как уточняет Associated Press, диппредставительство в Гаване покинут 60 процентов сотрудников. Там прекратится выдача американских виз. Сейчас в посольстве работают 50 человек.

В Госдепе также порекомендовали американцам не ездить на Кубу. "У нас нет сведений о пострадавших среди частных лиц - граждан США, но, как известно, атаки происходят в дипломатических представительствах США и гостиницах, часто посещаемых американцами", - подчеркивают в дипломатическом ведомстве.

США продолжат поддерживать дипломатические отношения с Кубой. Власти страны выразили готовность оказать США помощь в расследовании, и эта работа продолжится, заверяют в Госдепе.

Как утверждается, за последние месяцы от "акустических атак" пострадал 21 сотрудник посольства в Гаване.

В конце 2016 года сотрудники посольства США на Кубе стали жаловаться на плохое самочувствие, в частности, тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве, трудности со сном. Позже была выдвинута версия, что причиной стало применение против дипломатов неких звуковых устройств.

Власти Кубы сотрудничают с США в расследовании и отрицают какие-либо действия, направленные против американской дипмиссии.