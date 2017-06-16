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Президент США Дональд Трамп объявил о пересмотре американской политики в отношении Кубы. Он намерен вернуть часть ограничений, которые были отменены администрацией Барака Обамы. Об этом сообщает The Washington Post.

В Белом Доме собираются запретить торговлю американских компаний с кубинскими военными и ограничить посещение страны гражданами США.

При этом, однако, администрация Трампа не планирует разрывать с Кубой дипотношения. Также будет сохранено транспортное сообщение с островом: будут осуществляться пассажирские авиаперелеты и рейсы круизных кораблей.

По словам Трампа, пересмотреть отношения с Кубой его вынудило то, что отмена санкций против страны при Обаме только способствовала репрессиями на острове. "Теперь мы раскрываем карты. Отмена предыдущей администрацией ограничений на торговлю и путешествия не помогла кубинскому народу, - сказал Трамп. - Это только укрепило кубинский режим".

Трамп напомнил свое обещание "возвысить голос против репрессий и за свободу кубинского народа" и выразил надежду "скоро добиться свободной Кубы".

Трамп уже не в первый раз высказывает негативное отношение к кубинскому режиму. Когда в ноябре прошлого года скончался многолетний кубинский лидер Фидель Кастро, Трамп, будучи тогда избранным президентом, назвал его "жестоким диктатором, который подавлял собственный народ" и пообещал, что новая американская администрация сделает все, "чтобы кубинский народ смог наконец начать путь к процветанию и свободе".

Администрация Обамы восстановила дипломатические отношения с Кубой в июле 2015 года.

Охлаждение между США и Кубой наступило в 1959 году после прихода к власти в островном государстве коммунистов во главе с Фиделем Кастро. Дипломатические отношения двух стран были разорваны в 1961-м.