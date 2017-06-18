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Новая линия американской администрации в отношении Кубы, провозглашенная президентом США Дональдом Трампом, "возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны". Такое заявление содержится в комментарии российского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

"Высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен, - подчеркнули на Смоленской площади. - События последнего полувека - тому очевидное свидетельство. Неужели они ничему не научили политиков в Вашингтоне и политиканов в Майами?" (В Майами живут многие кубинские диссиденты, которые в комментарии МИДа названы "маргинальными антикастристами".)

"Мы - против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. Мы - за диалог, сотрудничество и наведение мостов, общение без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств", - заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

О предстоящем пересмотре политики в отношении Кубы стало известно в пятницу. Трамп объявил, что намерен вернуть часть ограничений, отмененных администрацией Барака Обамы, а именно запретить американским компаниям торговать с кубинскими военными и ограничить посещение страны гражданами США.

В то же время Трамп заверил, что дипломатические отношения Вашингтона с Гаваной будут сохранены. Прекращать морское и авиационное сообщение с Кубой также не предполагается.

Свое решение президент США объяснил тем, что отмена администрацией Обамы санкций против соседней страны "не помогла кубинскому народу", но лишь усилила авторитарный режим Рауля Кастро и поощрила его к дальнейшим политическим репрессиям. Трамп выразил надежду, что Куба скоро станет свободной.

Американский лидер не впервые выражает негативное отношение к кубинскому режиму. Когда прошлой осенью умер Фидель Кастро, почти полвека руководивший Кубой, Трамп, на тот момент избранный президент, назвал покойного "жестоким диктатором, который подавлял собственный народ" и пообещал, что новая американская администрация сделает все, "чтобы кубинский народ смог наконец начать путь к процветанию и свободе".

Как передавал The Hill, 20 мая Трамп поздравил кубинский народ с Днем независимости - годовщиной образования Республики Куба в 1902 году. На другой день EFE сообщило, что Рауль Кастро назвал поздравление Трампа нелепым. 20 мая 1902-го, подчеркнул диктатор, "родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года" - дня установления нынешнего режима. Именно 1 января официально празднуется на Кубе как День триумфа революции - дату же 20 мая режим не отмечает.