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Как минимум 16 сотрудников американского посольства на Кубе пострадали в результате "акустических атак". Об этом заявила официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Мы можем подтвердить, что как минимум у 16 госслужащих, работающих в посольстве, проявились те или иные симптомы", - сказала Нойерт. По ее словам, Госдепартамент и ФБР продолжают расследование, но информацией об источниках и причинах "атак" Вашингтон пока не располагает. Власти Кубы оказывают сотрудничество в расследовании. Какие-либо действия, направленные против сотрудников американской дипмиссии, они категорически отрицают.

В конце 2016 года сотрудники посольства США на Кубе стали жаловаться на плохое самочувствие, в частности, тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве. Позже была выдвинута версия, что причиной стало применение против дипломатов неких звуковых устройств.

Посольство США на Кубе открылось в 2016 году. До этого Вашингтон и Гавана 55 лет не поддерживали дипломатические отношения. Возобновление работы американского посольства на Кубе было одной из мер, предпринятых в рамках улучшения двусторонних отношений, инициатором которых был предыдущий президент США Барак Обама.

16 июня президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем пересмотре политики в отношении Кубы. Он намерен вернуть часть ограничений, отмененных администрацией Обамы, а именно запретить американским компаниям торговать с кубинскими военными и ограничить посещение страны гражданами США. В то же время Трамп заверил, что дипломатические отношения Вашингтона с Гаваной будут сохранены. Прекращать морское и авиационное сообщение с Кубой также не предполагается.

Свое решение президент США объяснил тем, что отмена администрацией Обамы санкций против соседней страны "не помогла кубинскому народу", но лишь усилила авторитарный режим Рауля Кастро и поощрила его к дальнейшим политическим репрессиям. Трамп выразил надежду, что Куба скоро станет свободной.