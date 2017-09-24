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В Сети опубликована англоязычная брошюра под названием "Новые российские методы войны". Документ появился еще 18 сентября на сайте Public Intelligence; внимание СМИ он привлек после пятничной заметки журнала The National Interest.

Как утверждается, эта брошюра - пособие для американских военных, изданное в декабре 2016 года Группой асимметричной войны Вооруженных сил США. На обложке документа указано, что он не имеет грифа "секретно", однако предназначен лишь для служебного пользования.

В предисловии Россия названа врагом США, который не может смириться с тем, что американская армия стала лучшей в мире. Излагаются основные этапы агрессии Москвы против Украины.

В основном тексте рассказывается о военной технике, которую Россия может использовать в современной войне, и о слабых местах Москвы. К таковым документ относит проблемы с логистикой, плохую мотивацию призывников, низкую точность авиации и артиллерии, нехватку противовоздушной и электронной боевой техники.

Отмечается также возможность кибератак, совершаемых гражданскими хакерами.

Сайт Public Intelligence ведут анонимы. Целью портала названо обнародование официальных документов военного, политического и иного характера, не предназначенных для публикации. Утверждается, что материалы поступают к редакторам от волонтеров через зашифрованный канал с открытым кодом.

7 января была опубликована рассекреченная версии доклада о вмешательстве России на американские выборы. В документе, подготовленном ЦРУ, ФБР и АНБ, утверждалось, что вмешательство было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Целями России называли подрыв общественного доверия к выборам, поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа и дискредитацию его соперницы Хиллари Клинтон.

4 мая тогдашний директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в юридическом комитете Сената назвал Россию "величайшей угрозой на земле". Он заметил, что Москва и после выборов продолжает вмешиваться в американскую политику.

23 сентября Министерство национальной безопасности США сообщило властям 21 штата, что во время президентских выборов 2016 года их избиркомы подвергались хакерским атакам. Источник атак ведомство не уточнило. Однако в трех штатах, пострадавших от хакеров, в нападениях прямо обвинили Россию.