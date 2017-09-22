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Россия в последние годы нарушала условия договора 1987 года о ликвидации ракет малой и средней дальности, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Совбеза ООН, посвященном нераспространению оружия массового поражения. Стенограмма речи чиновника размещена на сайте Госдепа США.

"К сожалению, в последние годы Россия часто действовала таким образом, чтобы ослабить глобальные нормы и подорвать усилия по привлечению к ответственности государств (нарушителей. - Ред.)", - отметил Тиллерсон. По его словам, Москва нарушила гарантии, которые давала по окончании холодной войны, и сознательно стремится подорвать усилия МАГАТЭ по расследованию секретных ядерных программ.

"Если Россия хочет восстановить роль надежного партнера в решении проблемы с Северной Кореей, она может продемонстрировать добрые намерения, соблюдая свои обязательства в рамках международных усилий по ядерной безопасности и контролю за вооружениями", - добавил Тиллерсон. Чиновник призвал Москву "изучить, как она может лучше поддерживать глобальные усилия по нераспространению ядерного оружия".

В Москве "с удивлением" восприняли выступление Тиллерсона, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя. "Мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово", - сказал дипломат.

Это уже не первые обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой договора о РСМД. В марте зампред Объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва заявил, что Россия развернула наземную крылатую ракету, проигнорировав тем самым "дух и смысл" договора. При этом военный не уточнил, способна ли ракета нести ядерный заряд.

8 июля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Эд Ройс предложил ввести против России новые санкции за нарушение договора о РСМД.

В июле 2014 года президент Барак Обама направил Путину письмо с обвинениями в нарушении договора о РМСД. В апреле 2015-го в Госдепартаменте пригрозили "принять меры" к России, если та продолжит нарушать договор.

14 февраля The New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". Как утверждалось, развернуты два дивизиона крылатых ракет, один из которых находится на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а другой в декабре был перемещен с этого полигона на неизвестную базу. В статье заявлялось, что это нарушает советско-американский договор .

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. "Никто официально не обвинял Россию в нарушении (договора о) РСМД", - подчеркнул чиновник.

23 февраля президент США Дональд Трамп прямр выступил именно с таким обвинением, заявив о своем недовольстве в связи с развертыванием крылатых ракет Россией. Американский лидер заверил, что непременно обсудит вопрос на личной встрече с Путиным. Затрагивался ли вопрос о договоре на первой встрече двух президентов 7 июля в Гамбурге, не сообщалось.