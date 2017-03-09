Реклама

Россия развернула наземную крылатую ракету, проигнорировав тем самым "дух и смысл" договора с Соединенными Штатами о сокращении вооружений. Как в среду сообщил Reuters, об этом на слушаниях в комитете по обороне Палаты представителей США заявил зампред Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Пол Сельва.

"Система представляет опасность для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что россияне намеренно развернули ее, чтобы угрожать НАТО и объектам, относящимся к его зоне ответственности", - передает агентство слова генерала.

Сельва не уточнил, способна ли ракета нести ядерный заряд. Он также заметил: "У меня нет достаточной информации об их (России. - Ред.) намерениях. Можно лишь сделать вывод, что возвращаться к выполнению обязательств они не собираются".

14 февраля The New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". Как утверждалось, развернуты два дивизиона крылатых ракет, один из которых находится на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а другой в декабре был перемещен с этого полигона на неизвестную базу. В статье заявлялось, что это нарушает советско-американский договор 1987 года о ракетах средней и малой дальности.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. "Никто официально не обвинял Россию в нарушении (договора о) РСМД", - подчеркнул чиновник.

Между тем 23 февраля президент США Дональд Трамп выступил именно с таким обвинением, заявив о своем недовольстве в связи с развертыванием крылатых ракет Россией. Американский лидер заверил, что непременно обсудит вопрос на личной встрече с Путиным, которая, однако, пока не запланирована.

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал высказывание Трампа "самым тревожным" изо всех прозвучавших ранее.

Предыдущий раз Вашингтон обвинял Москву в нарушении договора о РСМД в июле 2014 года. Тогда предшественник Трампа Барак Обама направил Путину соответствующее письмо. В апреле 2015-го в Госдепартаменте пригрозили "принять меры" к России, если та продолжит нарушать договор.