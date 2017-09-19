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Также: США, Украина, Оружие, Война, Мир, Европа, Политика | Персоны: Петр Порошенко, Дональд Трамп

новость Чому не летально?

Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи на полмиллиарда долларов
19.09.2017
Флаги США и Украины. Фото со страницы Петра Порошенко
Флаги США и Украины. Фото со страницы Петра Порошенко
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Сенат США одобрил проект закона о бюджете на нужды национальной обороны на 2018 год, в котором предполагается выделить 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко.

"Важная весть перед моей встречей с президентом США Дональдом Трампом", - отметил президент Украины.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление воздушных и военно-морских сил Украины.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны", - написал Порошенко.

26 июля спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что прекращению конфликта в Донбассе могут способствовать поставки Киеву оборонительного вооружения, в том числе противотанкового. Уолкер считает необходимым "показать русским силу".

31 июля The Wall Street Journal писал, что Пентагон и Госдеп разработали план поставок Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет.

4 августа NBC News сообщал, что Пентагон рекомендует Трампу предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin для противодействия российской агрессии. По словам неназванных собеседников телеканала, речь идет о поставках Киеву этого оружия на общую сумму 50 миллионов долларов.

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19.09.2017
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