О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.263066.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.263066.html
Также: США, Украина, Война, Россия, Политика, Мир, Европа

новость Для тех, кто в танке

Трамп решает вопрос о поставках оружия Украине на $50 млн
04.08.2017
Противотанковый комплекс Javelin. Фото: defense.gov
Противотанковый комплекс Javelin. Фото: defense.gov
Реклама

Пентагон рекомендует президенту США Дональду Трампу предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin для противодействия российской агрессии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам неназванных собеседников телеканала, речь идет о поставках вооружений Киеву на общую сумму 50 миллионов долларов.

Как отмечают источники, окончательное решение пока не принято. Также еще не решено, будет ли оружие поставляться напрямую или через посредников и будут ли организован американский инструктаж по использованию ракетных комплексов.

Накануне представитель Госдепа Хизер Нойерт вновь подтвердила, что поставки Украине оборонительных вооружений не исключены.

Во вторник The Wall Street Journal писал, что Пентагон и Госдеп разработали план поставок Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет.

26 июля спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что прекращению конфликта в Донбассе могут способствовать поставки Киеву оборонительного вооружения, в том числе противотанкового. Уолкер считает необходимым "показать русским силу".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
04.08.2017
новость Новости по теме
01.08.2017 WSJ: Пентагон и Госдеп разработали план поставок оружия Украине →
22.03.2017 Украина попросила США о статусе основного союзника вне НАТО →
10.03.2017 Конгресс США выделил средства на предоставление Украине летального оружия →
22.09.2016 Палата представителей Конгресса США одобрила поставки Украине летального оружия →
23.10.2015 Обама наложил вето на проект оборонного бюджета США →
08.10.2015 Сенат США одобрил военную помощь Украине на 300 миллионов долларов →
12.09.2015 Бывший директор ЦРУ не исключает передачу Украине летального оружия →
23.07.2015 Маккейн: Россия и Украина - важнейшая тема для США →
30.04.2015 Комитет Конгресса США одобрил выделение средств на поставки оружия на Украину →
17.04.2015 Американские военные инструкторы прибыли на Украину →
24.03.2015 Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о поставках оружия для Украины →
10.02.2015 Патрушев: На поставки оружия Украине последует дипломатический ответ →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья Историческая заслуга Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Мрачное пророчество Медведева
Илья Мильштейн
новость Трампом займется большое жюри
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
новость Санкции за Siemens
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
статья Где взять ум?
РЕКЛАМА
в блоге Синекура за госуслуги
383
в блоге Лиза Пескова на заводе
383
новость Запрет иностранных газет
Газетный киоск. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Месть кремлевской крысы
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
новость Бард Яковлев бежал из России
Борис Яковлев. Кадр видеозаписи
статья Молодежь - барометр Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ФСБ мстит адвокатам
Ольга Динзе. Фото с личной ФБ-страницы
новость Британия не выдала зятя Березовского
Георгий Шуппе. Фото с личной ФБ-страницы
новость Сенаторы США против ЧМ в России
Рабочие из КНДР на постройке "Зенит-арены". Фото: josimar.no
новость Дело Балуха: приговор
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
новость Медведев: Трамп больше не наш
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Трамп: За миграцию достойных
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
в блоге Поэзия русской драки
383
новость ЕСПЧ вступился за Феруза
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Об СПЧ и немного о себе
39