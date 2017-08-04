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Пентагон рекомендует президенту США Дональду Трампу предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin для противодействия российской агрессии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам неназванных собеседников телеканала, речь идет о поставках вооружений Киеву на общую сумму 50 миллионов долларов.

Как отмечают источники, окончательное решение пока не принято. Также еще не решено, будет ли оружие поставляться напрямую или через посредников и будут ли организован американский инструктаж по использованию ракетных комплексов.

Накануне представитель Госдепа Хизер Нойерт вновь подтвердила, что поставки Украине оборонительных вооружений не исключены.

Во вторник The Wall Street Journal писал, что Пентагон и Госдеп разработали план поставок Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет.

26 июля спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что прекращению конфликта в Донбассе могут способствовать поставки Киеву оборонительного вооружения, в том числе противотанкового. Уолкер считает необходимым "показать русским силу".