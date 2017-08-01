О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.262984.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.262984.html
Также: Украина, Война, Россия, США, Политика, Мир, Европа, Оружие | Персоны: Дональд Трамп

новость WSJ: Пентагон и Госдеп разработали план поставок оружия Украине

01.08.2017
Противотанковый комплекс Javelin. Фото: defense.gov
Противотанковый комплекс Javelin. Фото: defense.gov
Реклама

В Пентагоне и Госдепе США разработали план поставок вооружения Киеву, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном ведомстве и двух неназванных дипломатов.

По сведениям издания, речь идет о противотанковых ракетах и другом оборонительном вооружении. Источники WSJ подчеркивают, что оружие предназначено для сдерживания "агрессивных действий Москвы".

В то же время в Белом Доме изданию сообщили, что никакого решения по плану поставок оружия пока не принято. Как пояснил источник в администрации, на совещании у президента по российскому вопросу, которое состоялось на прошлой неделе, этот план не упоминался. Дональд Трамп не проинформирован об этом, и его позиция по поводу поставок оружия Украине неизвестна.

26 июля спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что прекращению конфликта в Донбассе могут способствовать поставки Киеву оборонительного вооружения, в том числе противотанкового. Уолкер считает необходимым "показать русским силу".

Оставить комментарий Обсудить
01.08.2017
новость Новости по теме
22.03.2017 Украина попросила США о статусе основного союзника вне НАТО →
10.03.2017 Конгресс США выделил средства на предоставление Украине летального оружия →
22.09.2016 Палата представителей Конгресса США одобрила поставки Украине летального оружия →
23.10.2015 Обама наложил вето на проект оборонного бюджета США →
08.10.2015 Сенат США одобрил военную помощь Украине на 300 миллионов долларов →
12.09.2015 Бывший директор ЦРУ не исключает передачу Украине летального оружия →
23.07.2015 Маккейн: Россия и Украина - важнейшая тема для США →
30.04.2015 Комитет Конгресса США одобрил выделение средств на поставки оружия на Украину →
17.04.2015 Американские военные инструкторы прибыли на Украину →
24.03.2015 Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о поставках оружия для Украины →
10.02.2015 Патрушев: На поставки оружия Украине последует дипломатический ответ →
Фото и Видео
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
Реклама
Выбор читателей
статья Санкции неизбежны
Владимир Абаринов
статья Недолет Рогозина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость МИД глумится над американцами
Дача посольства США в Серебряном Бору
новость Чечня: пытки геев родственниками
Кадр анимационного ролика ЛГБТ-сети о Чечне "Здесь жизни нет"
статья Где взять ум?
новость "Украинский террорист": 12 лет строгача
Алексей Сизонович в суде, 26.07.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
РЕКЛАМА
новость Луганск: взрыв памятника
Памятник боевикам ЛНР в Луганске. Фото: lug-info.com
новость Трамп уволили Скарамуччи
Энтони Скарамуччи. Кадр CNN
новость С топором на царя
Памятник Николаю II после вандализма. Фото: news.ngs.ru
новость Россия пожалела террориста
Вадим Погодин. Кадр видео с youtube-канала "Свободная пресса"
статья Любопытные варвары
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Пенс: Москва должна одуматься
Майкл Пенс в Таллине. Кадр Fox News
в блоге Карающий меч Латыниной
383
новость Путин: Санкции ничем не спровоцированы
Интервью Путина Соловьеву. Кадр "России 1"
новость Чечня: как скрывают расстрел
Фрагмент полицейской фототаблицы из статьи "Новой"
новость Конец свободного интернета
Цензура. Изображение с сайта Re-pressed.org.uk
статья Великая Финляндия на Енисее
Семен Негрецкулов, Кадр Грани.ТВ
в блоге Кто убил Лесина
383
новость Умерла Жанна Моро
Жанна Моро читает письмо Толоконниковой. Кадр видеозаписи
новость Госдеп о высылке дипломатов
Эмблема Госдепартамента США