В Пентагоне и Госдепе США разработали план поставок вооружения Киеву, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном ведомстве и двух неназванных дипломатов.

