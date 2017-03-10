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Палата представителей Конгресса США предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины, сообщает УНIАН. Закон об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году (Резолюция 174, внесена республиканкой Лиз Чини) поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались "против". Этими средствами Пентагон может располагать до 1 октября 2017 года.

Закон вступит в силу только после утверждения Сенатом и президентом. Но, как уверена депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз, замечания сенаторов могут касаться только бюджета вооруженных сил США, то есть другой части документа.

Согласно закону, указанные средства будут доступны американскому военному ведомству для предоставления Украине военной поддержки. Она, в частности, подразумевает предоставление летального оружия оборонительного характера и оснащения, поддержку разведки и логистики армии и спецслужб, а также обучение личного состава ВСУ. Осенью 2015 года президент США Барак Обама наложил вето на похожий проект. Документ среди прочего разрешал поставки оружия на Украину на сумму 300 миллионов долларов.

В сентябре 2016 года Палата представителей Конгресса США одобрила закон "О поддержке стабильности и демократии на Украине". Помимо разрешения поставок летального оружия Киеву, закон содержит запрет на признание США российской аннексии Крыма. Документ также зафиксировал сохранение американских санкций против России до полного выполнения ею минских соглашений.

24 марта 2015 года Палата представителей одобрила резолюцию, призывающую Обаму направить на Украину летальное оружие. Документ поддержали 348 конгрессменов, как республиканцев, так и демократов. Против проголосовали 48.

"Существует огромная поддержка отправки военной помощи для содействия решению кризиса в Украине. Без действий со стороны администрации агрессию России по-прежнему нельзя будет остановить. В то время как Конгресс уже предоставил Белому дому полномочия, ресурсы и политическую поддержку для оказания помощи правительству и народу Украины, сегодняшнее голосование служит еще одним признаком того, что американский народ поддерживает меры, чтобы помочь нашим союзникам. Я приветствую работу комиссии по иностранным делам, и я надеюсь, что президент примет меры и успокоит наших друзей и союзников, что мы стоим за ними", - говорилось в заявлении спикера нижней палаты Конгресса Джона Бейнера.

В настоящее время США поставляет на Украину нелетальное оборонительное оружие. Так, в ноябре прошлого года Вооруженные силы Украины получили американские радиолокационные системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Они предназначены для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии на расстоянии до 18 километров и ракетных пусков - до 24 километров. Система может одновременно отслеживать до 99 целей. Получаемые ей данные используются для корректировки огня при контрбатарейной борьбе.