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новость Взыскание за нарушение режима

Минфин США оштрафовал ExxonMobil на 2 миллиона долларов за сделки с Сечиным
20.07.2017
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
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Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию ExxonMobil на 2 миллиона долларов за нарушение санкционного режима. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, отмечается в сообщении. Между тем в это время он уже был включен в санкционный список OFAC (Office of Foreign Assets Control, отвечающая за применение санкций структура Минфина).

OFAC выяснило, что ExxonMobil добровольно не раскрыла информацию о нарушениях. Сами нарушения "можно считать вопиющими", подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе российского представительства ExxonMobil наложенный штраф считают необоснованным, сообщает Интерфакс. Представители американской компании настаивают, что соглашения были заключены с "Роснефтью" , а не лично с Сечиным. "Компания ExxonMobil следовала четким указаниям Белого Дома и Министерства финансов, когда ее представители подписывали документы в отношении текущей деятельности компании по разработке нефтегазовых месторождений в России совместно с НК "Роснефть", не входящей в число запрещенных лиц, каковые документы были подписаны от имени НК "Роснефть" ее президентом Игорем Сечиным, выступающим в качестве ее официального представителя", - отметили в пресс-службе.

В марте 2014 года США и ЕС ввели санкции против России в связи с оккупацией Крыма. 25 апреля того же года санкционный список был расширен. Именно тогда в него был включен Сечин. При этом ЕС в отношении главы "Роснефти" персональные санкции не вводил.

12 сентября 2014 года США и Евросоюз ввели секторальные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Американский и европейский пакеты новых мер во многом схожи. В частности, под действие как европейских, так и американских санкций попали крупнейшие нефтегазовые компании, в том числе "Роснефть". Запрещено поставлять им товары и технологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах.

Американские власти после введения нового пакета санкций дали своим компаниям, в том числе ExxonMobil, двухнедельный срок, чтобы выйти из совместных проектов.

Комментарии 52 комментария | Оставить комментарий Обсудить
20.07.2017
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