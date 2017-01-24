О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.258259.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.258259.html
Также: Россия, Азия, США, Ядерное оружие, Политика, Мир, Оружие, Война | Персоны: Дональд Трамп

новость Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией

24.01.2017
DF-41. Фото: tiananmenstremendousachievements.wordpress.com
DF-41. Фото: tiananmenstremendousachievements.wordpress.com
Реклама

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 на границе с Россией. Как пишет Global Times, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.

Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. По мнению военных аналитиков, это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в войска.

В заметке отмечается, что некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. "Это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае", - говорится в материале.

Трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тысяч километров.

12 декабря представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил о "чрезвычайной обеспокоенности" Пекина заявлениями Трампа о статусе Тайваня. По словам дипломата, они могут плохо повлиять на отношения Вашингтона и Пекина.

За день до этого Трамп заявил, что "полностью понимает политику "одного Китая", однако он против того, чтобы Китай диктовал ему, что делать.

При этом, по мнению президента США, Пекин сильно навредил американским интересам, "отстроив огромную крепость в центре Южно-Китайского моря", и не повлияв на Северную Корею в вопросе ядерного оружия. "Китай может решить эту проблему, но совершенно нам не помогает", - заявил Трамп.

Слова Дональда Трампа вызвали острую реакцию в Пекине. Гэн Шуан назвал вопрос Тайваня чувствительным для Китая и призвал будущую администрацию США взвешенно подходить к нему, чтобы "не разрушить или не нанести ущерба совокупным интересам двусторонних отношений".

10 января, выступая с прощальной речью в Чикаго, уходящий президент Барак Обама назвал Россию и Китай соперниками США, хотя и подчеркнул, что они "не могут превзойти Америку по влиянию в мире". США Обама назвал самой влиятельной страной в мире, которая "не может отступить и не может позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей".

Оставить комментарий Обсудить
24.01.2017

новость Новости по теме
18.01.2017 Байден: Москва попытается повлиять на выборы в европейских странах →
12.01.2017 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку →
11.01.2017 Обама назвал Россию и Китай соперниками США →
Фото и Видео
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп и сердитые граждане
Владимир Абаринов
статья Травмы Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Исаакий и евреи
383
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Трамп - благодетель рабочих
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
в блоге Глобализм в вагине
383
новость Чиновники против Ремарка
Эрих Мария Ремарк. Источник: Bundesarchiv
новость Дело за связь с "Правым сектором"
Геннадий Хамраев. Фото: СКР
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Особое мнение по делу ЮКОСа
Владимир Ярославцев. Фото: zakon.ru
в блоге По Трампу на борт
59
новость "Яндекс.Деньги" испугались Центробанка
Логотип "Яндекс.Денег"
новость Связи Трампа изучат
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
новость Изнасилования в московской школе
Здание бывшей "Лиги школ". Фото: meduza.io
новость Верховный суд и дело "Кировлеса"
Константин Зайцев. Кадр видео с youtube-канала PublicPostTV
новость Новый фильм о допинге
Владимир Казарин и Мария Савинова. Фото: runners.ru
статья С мигалкой в жопе
Илья Мильштейн
новость США: женские марши миллионов
На "женском марше" в Вашингтоне. Кадр Reuters
новость Епархии нужен Херсонес
Херсонес Таврический. Фото: rushistory.org
в блоге Трамп и Апокалипсис
383