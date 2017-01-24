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Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 на границе с Россией. Как пишет Global Times, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.

Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. По мнению военных аналитиков, это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в войска.

В заметке отмечается, что некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. "Это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае", - говорится в материале.

Трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тысяч километров.

12 декабря представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил о "чрезвычайной обеспокоенности" Пекина заявлениями Трампа о статусе Тайваня. По словам дипломата, они могут плохо повлиять на отношения Вашингтона и Пекина.

За день до этого Трамп заявил, что "полностью понимает политику "одного Китая", однако он против того, чтобы Китай диктовал ему, что делать.

При этом, по мнению президента США, Пекин сильно навредил американским интересам, "отстроив огромную крепость в центре Южно-Китайского моря", и не повлияв на Северную Корею в вопросе ядерного оружия. "Китай может решить эту проблему, но совершенно нам не помогает", - заявил Трамп.

Слова Дональда Трампа вызвали острую реакцию в Пекине. Гэн Шуан назвал вопрос Тайваня чувствительным для Китая и призвал будущую администрацию США взвешенно подходить к нему, чтобы "не разрушить или не нанести ущерба совокупным интересам двусторонних отношений".

10 января, выступая с прощальной речью в Чикаго, уходящий президент Барак Обама назвал Россию и Китай соперниками США, хотя и подчеркнул, что они "не могут превзойти Америку по влиянию в мире". США Обама назвал самой влиятельной страной в мире, которая "не может отступить и не может позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей".