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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Мир, Политика | Персоны: Борис Немцов

новость Сенатор Марко Рубио предложил назвать именем Немцова улицу в Вашингтоне

28.02.2017
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
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Американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о переименовании улицы напротив посольства России в Вашингтоне в честь российского политика Бориса Немцова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора.

"Два года назад Борис Немцов был убит на мосту в Москве неподалеку от Кремля, и никто не призван к ответу", - отмечается в заявлении.

"Он оказался лишь одним из критиков Путина, которые погибли или оказались в больнице по мере того, как режим давил на оппозицию и управлял Россией с помощью железного кулака", - отметил Рубио.

Сенатор предложил назвать улицу "Борис Немцов Плаза". "Это покажет Кремлю, что запугивание и убийства оппозиционеров не останутся незамеченными. В честь Немцова и всех россиян, борющихся за свои демократические права, я буду продолжать работать над тем, чтобы лица, ответственные за его убийство, были привлечены к ответственности", - добавил Рубио.

Накануне столичные власти зачистили мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Цветы и фотографии Немцова погрузили в машины и увезли работники "Гормоста". После этого полицейские задержали пятерых дежуривших у мемориала активистов.

В воскресенье в Москве и других городах прошли демонстрации памяти Бориса Немцова. Акция в Москве собрала 15,2 тысячи участников. Они прошли от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до метро Тургеневской, а далее - по проспекту Сахарова до его пересечения с Садовым кольцом.

Во время шествия было совершено нападение на председателя ПАРНАС Михаила Касьянова. Неизвестный подошел к политику и выплеснул на него из шприца некую черную жидкость. При этом нападавший кричал "Россия с Путиным!". Силовики задержали провокатора.

Шествия и митинги были организованы также в десятках других городов в России и за рубежом. В Петербурге акция, несмотря на отсутствие согласования, собрала, по данным организаторов, свыше 5 тысяч человек.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. "Народный мемориал", организованный на месте убийства, власти регулярно зачищают.

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28.02.2017

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