Реклама

В Нижнем Новгороде полиция попросила организаторов марша памяти Бориса Немцова самостоятельно купить металлические ограждения для установки по периметру проведения акции. Об этом сообщает один из организаторов марша Илья Мясковский.

"Они на полном серьезе уверяют нас, что мы сами должны огородить себя на митинге барьерами "в целях антитеррористической безопасности". Погонный метр таких ограждений стоит 350 рублей, менты насчитали нам метров 100, если не 200. То есть мы должны потратить 35 000 рублей?! Хорошо, с учетом сугробов - в два раза меньше. Нет денег - не устраивай митинг", - написал Мясковский.

"Нам заявили, что полиция не будет обеспечивать место митинга ограждениями и что организаторы должны на свои деньги их арендовать или каким-то образом раздобыть. То есть полиция отказывается самостоятельно обеспечить антитеррористическую безопасность, ссылаясь на то, что произошло разделение ведомств, и появилась Нацгвардия. И металлические ограждения, которые использовали в прошлом году при проведении марша Немцова, были переданы Нацгвардии, и у полиции металлических ограждений не осталось", - рассказал "Дождю" еще один организатор Аркадий Галкер.

Организаторы не намерены выполнять "возмутительные" требования полицейских, подчеркнул Галкер. Администрация Нижнего Новгорода уже согласовала акцию, а требования полиции по установке ограждений носят рекомендательный характер. "Они не смогут каким-то образом ее запретить или препятствовать ее проведению. Они будут нас запугивать административной ответственностью, которая может быть возложена на организаторов акции. Но, я думаю, если мы займем твердую позицию, нам удастся добиться выполнения их функций в полном объеме. В конце концов, это их внутриведомственные терки — у кого там находятся эти ограждения. При необходимости, я думаю, они их как-то раздобудут", - отметил организатор.

Полиция ссылается на положение федерального закона о проведении митингов, где есть норма о необходимости организаторов обеспечить акцию всем необходимым. "По нашему мнению, ограждения, обеспечивающие безопасность, никак не должны возлагаться на организаторов. Это все-таки функция полиции, и мы будем требовать ее выполнения", - подчеркнул Галкер.

В прошлом году организаторы нижегородского марш памяти Немцова согласовали акцию со второй попытки. Несколько сот человек собрались у кинотеатра "Октябрь" и двинулись по пешеходной улице Большой Покровской на Театральную площадь. В первых рядах развернули большой плакат с надписью "Не забудем, не простим". В марше принял участие глава города, председатель гордумы Иван Карнилин и несколько депутатов.