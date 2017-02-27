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новость Власти зачистили мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту

27.02.2017
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
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Столичные власти зачистили мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Как передает "ОВД-Инфо", в ночь на понедельник к мемориалу подъехали четыре полицейских машины. Сразу за ними подъехали семь машин "Гормоста".

Цветы и фотографии Немцова погрузили в машины и увезли. После этого на мосту задержали пятерых дежуривших активистов - Тимофея Никонова, Любовь Сергееву, Валерия Кузьменкова, Вячеслава Захарова и Дениса Юдина. Через час на этом же месте задержали активиста Федора Ходькова.

Всех задержанных доставили в ОВД "Китай-город". По словам активистов, полицейские утверждали, что с моста поступил звонок о драке.

Около пяти часов утра всех шестерых отпустили из полиции. Были ли им предъявлены какие-либо обвинения, пока неясно.

В воскресенье в Москве и других городах прошли демонстрации памяти Бориса Немцова. Акция в Москве собрала 15,2 тысячи участников. Они прошли от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до метро Тургеневской, а далее - по проспекту Сахарова до его пересечения с Садовым кольцом.

Перед началом акции силовики цензурировали лозунги демонстрантов. На марш не был пропущен целый ряд баннеров и плакатов. В частности, у организаторов мероприятия была изъята растяжка "Путин - это война". Из-за споров с полицией относительно этого баннера начало шествия задержалось на полчаса.

Видео Дмитрия Борко:

Во время шествия было совершено нападение на председателя ПАРНАС Михаила Касьянова. Неизвестный подошел к политику и выплеснул на него из шприца некую черную жидкость. При этом нападавший кричал "Россия с Путиным!". Силовики задержали провокатора.

Шествия и митинги были организованы также в десятках других городов в России и за рубежом. В Петербурге акция, несмотря на отсутствие согласования, собрала, по данным организаторов, свыше 5 тысяч человек.



В Новосибирске на согласованный марш вышли, по данным организаторов, 130-150 граждан. В Ярославле в шествии приняли участие около 300 демонстрантов, в Чебоксарах - несколько десятков, в Уфе - всего около 15. В Казани митинг собрал примерно 50 участников.

В Ростове-на-Дону на митинг вышли 100 демонстрантов, а в Волгограде организаторы назвали точное число участников - 31 человек.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. "Народный мемориал", организованный на месте убийства, власти регулярно зачищают.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
27.02.2017

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