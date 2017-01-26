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Также: США, Террор, Мир, Происшествия, Политика, Пытки | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп: Пытки - действенный инструмент

26.01.2017
Пытки в тюрьме Гуантанамо. Фото: blog.gitmomemory.org
Пытки в тюрьме Гуантанамо. Фото: blog.gitmomemory.org
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Пытки в отношении террористов являются действенным инструментом, заявил президент США Дональд Трамп. В интервью телекомпании ABC Трамп он пояснил, что об эффективности пыток с имитацией утопления ему рассказали высокопоставленные сотрудники спецслужб.

"Я спросил их: работают ли пытки? Они ответили: да, абсолютно", - заявил Трамп.

Также он пообещал "полагаться на свою команду", в том числе на министра обороны Джеймса Мэттиса, а также на Майкла Помпео, которого Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ. "Но считаю ли я, что это работает? Абсолютно, я считаю, что это работает", - сказал президент.

По словам Трампа, "бороться с огнем нужно с помощью огня". В качестве примера он привел убийства боевиками "Исламского государства" христиан. "Боевики ИГ делают вещи, о которых мы не слышали со времен Средневековья".

"Я не хочу, чтобы на Ближнем Востоке обезглавливали людей за то, что они христиане, мусульмане или кто-то еще", - добавил Трамп.

Накануне стало известно, что администрация Трампа подготовила проект приказа, позволяющего ЦРУ возродить практику допросов и содержания в "тайных тюрьмах" за пределами США подозреваемых в терроризме. Приказ отменяет распоряжение предыдущего президента Барака Обамы, изданное в 2009 году. Тогда подобная практика была запрещена после сообщений о пытках, которым подвергались подозреваемые.

В Конгрессе отрицательно отнеслись к такой инициативе. Трамп может подписать "любой приказ, который ему понравится", отметил сенатор Джон Маккейн. "Но закон есть закон. Мы не намерены возрождать пытки в Соединенных штатах Америки", - подчеркнул сенатор.

В 2005 году The Washington Post сообщила, что в нескольких странах существуют тайные тюрьмы ЦРУ, где содержит захваченных в плен членов "Аль-Кайды". Газета не назвала страны, но позже стало известно, что в их число вошли Польша и Румыния. Представители этих стран заявляли на заседании Еврокомиссии, что на их территории не имеется никаких тайных тюрем. Совет Европы объявил о начале расследования сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ.

В ноябре 2005 года тогдашний президент США Джордж Буш признал факт существования тайных тюрем ЦРУ, не называя, однако, точных мест их расположения. Он сообщил, что принял решение перевести оттуда несколько особо опасных террористов на базу Гуантанамо. Среди лиц, содержавшихся ранее в секретных тюрьмах, террористы, причастные к организации и осуществлению громких терактов: атакам 11 сентября, нападению на авианосец Cole в Йемене в 2000-м, а также нападениям на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году.

В сентябре 2006 года Буш заявил, что секретные тюрьмы ЦРУ внесли бесценный вклад в борьбу с международным терроризмом и в обеспечение американской безопасности. По словам президента, именно благодаря информации, полученной за минувшие годы во время допросов террористов в этих тюрьмах, американским спецслужбам удалось предотвратить ряд терактов: атаку на базу морской пехоты США в Джибути, нападение на американское консульство в пакистанском городе Карачи, а также угоны самолетов с последующим крушением в британском аэропорту Хитроу.

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26.01.2017

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