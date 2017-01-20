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новость США передали в ОАЭ последнего российского заключенного Гуантанамо

20.01.2017
Равиль Мингазов. Фото: islamreview.ru
Равиль Мингазов. Фото: islamreview.ru
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Пара фраз 24.09.2016
в блоге Лучше в Гуантанамо

Трое заключенных тюрьмы Гуантанамо, в том числе последний остававшийся в ней россиянин Равиль Мингазов, переданы в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

Помимо Мингазова в ОАЭ были переданы афганский бизнесмен Хаджи Вали Мухаммед и гражданин Йемена Яссим Мухаммед. "Соединенные Штаты благодарны правительству ОАЭ за его гуманитарный жест. США согласовали с правительством, что перевод будет осуществлен под надежной охраной и при гуманном обращении", - отмечается в сообщении.

Кроме того, заключенного Джабрана Аль-Кахтани передали Саудовской Аравии. В начале недели еще 10 содержавшихся в Гуантаномо были отправлены в Оман. Таким образом, в расположенной на Кубе тюрьме остается 41 заключенный.

"Столь поспешное, без надлежащего консульского уведомления, действие уходящей администрации выглядит как проявление подростковой вредности, - написал в своем твиттере уполномоченный российского МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. - Жаль, что в последний день президентства Обамы его администрация отметилась очередным непрофессиональным шагом... Неоднократно переданные нами властям США требования вернуть его в Россию как гражданина нашей страны были проигнорированы".

В сентябре Москва потребовала от властей США возвращения Мингазова на родину. "Мы исходим из того, что он должен быть отправлен на родину, в Россию. Всю соответствующую аргументацию мы до американских коллег неоднократно доводили", - сказал Долгов. Представитель МИДа призвал власти США "закрыть эту позорную страницу", имея в виду Гуантанамо.

В 2002 году Мингазов был задержан в убежище в Пакистане вместе с Абу Зубайдахом. Последнего считают посредником террористической группировки "Аль-Каида", он также содержится в Гуантанамо. В США 48-летний Мингазов обвинялся в том, что воевал против Северного альянса на стороне движения "Талибан" в Афганистане. По мнению американских следователей, он может быть связан с экстремистской группировкой в Узбекистане, примыкающей к "Аль-Каиде".

В июле межведомственная комиссия США рассмотрела дело Мингазова и постановила, что он может быть переведен в другое место содержания. Сроки и место, куда переведут заключенного, в постановлении указаны не были. К настоящему времени Мингазов продолжает оставаться в Гуантанамо.

Адвокаты Мингазова попросили власти США отправить его Великобританию, где живут его сын и бывшая супруга, получившие политическое убежище.

В Пентагоне сообщали, что Мингазов не хочет возвращаться в Россию. Ранее Москва также требовала его освобождения и возвращения на родину. В Минобороны США сообщали, что заключенный​ "презирает российские власти" и боится, что в России ему предъявят обвинение. По словам Мингазова, в Гуантанамо с ним обращаются лучше, чем обращались бы в России.​

В 2004 году власти США выдали российской стороне семерых из восьми граждан России, воевавших в Афганистане на стороне талибов - Шамиля Хажиева, Равиля Гумарова, Расула Кудаева, Руслана Одигова, Равиля Мингазова, Айрата Вахитова, Рустама Ахмерова и Тимура Ишмурадова. По прибытии в Россию они были размещены в разных изоляторах на территории Ставропольского края. "Им предъявлено обвинение по трем статьям УК - незаконный переход границы, наемничество и участие в преступном сообществе. Но не исключено, что предъявленные им обвинения претерпят изменение по результатам расследования," - сообщил заместитель генпрокурора Сергей Фридинский.

Вопрос об экстрадиции Мингазова был отложен до окончания расследования, проводимого американскими спецслужбами.

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20.01.2017

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