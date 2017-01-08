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новость Yonhap: Южная Корея и США создают спецотряд для убийства Ким Чен Ына

08.01.2017
Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp
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Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в военных кругах Сеула.

Как говорится в заметке, формирование бригады завершится уже в 2017 году. Предполагается, что в нее войдут одна-две тысячи человек. Американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.

В ближайшие месяцы США и Сеул проведут ряд совместных тренировок для отработки возможных сценариев. В задачи отряда будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР, говорится в материале.

В июле США ввели персональные санкции в отношении Ким Чен Ына и еще 14 высокопоставленных представителей северокорейского руководства. Под санкции попали также восемь государственных организаций, в ведении которых находятся политические и трудовые лагеря, а также северокорейские органы, ответственные за пропаганду.

Основанием для сведения санкций стали серьезные нарушения прав человека в КНДР, в том числе внесудебные казни, принудительный труд и пытки.

17 марта президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении КНДР. Как заявил представитель Белого Дома Джош Эрнест, причиной этого стали испытания Пхеньяном ядерных и баллистических ракет.

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08.01.2017

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