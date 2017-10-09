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новость Опубликовано видео допроса вагнеровца Заболотнего

09.10.2017
Роман Заболотний и Григорий Цуркану. Кадр видеозаписи допроса
Роман Заболотний и Григорий Цуркану. Кадр видеозаписи допроса
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статья Статья

Родная кровь

Они своих не бросают, а о помощи взывают к Америке или к "Новой газете", вопреки своим убеждениям и в том состоянии кромешного отчаянья, которое хоть ненадолго превозмогает страх перед Шойгу, Бортниковым, Путиным и прочей Родиной. И эти минуты следует запомнить и от презрения к этим людям воздержаться.

Илья Мильштейн
09.10.2017

В интернете опубликовано видео допроса джихадистами из "Исламского государства" боевика ЧВК Вагнера Романа Заболотнего. В частности, в понедельник запись появилась на youtube-канале EuphratesPost. Внимание на нее обратила расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Видео сделано предположительно сразу после пленения вагнеровца.

Продолжительность видео - меньше 2 минут. Заболотний сидит в кузове пикапа со скованными или связанными за спиной руками; на лбу у него повязка. Перед Заболотним - без повязки, но тоже скованный - лежит второй попавший в плен вагнеровец - Григорий Цуркану. Один раз на записи он сильно стонет. В кузове есть и третий пленный. Он сидит прислонясь спиной к кабине в такой же повязке, как у Заболотнего, но надвинутой на глаза. Кто это, неизвестно.

CIT ошибочно идентифицирует этого пленного как Цуркану, а относительно самого Цуркану предполагает, что это военный армии сирийского диктатора Башара Асада. Между тем признаков жизни третий пленный не подает - он не только не движется, но и не шевелится. Исходя из этого можно сделать другое предположение - что это россиянин, убитый в том же бою, в котором Заболотний и Цуркану были взяты в плен. Ранее исламисты сообщали, что в этом бою, состоявшемся 22 сентября в деревне Эш-Шуля на западе мухафазы Дейр-эз-Зор, погиб как раз один россиянин.

Допрос ведет один из джихадистов, который, насколько можно понять, лишь на элементарном уровне владеет русским. На приезжего из России он не похож. Заболотний сообщает, что английский почти не знает, а арабского и французского не знает вовсе. Из объяснений пленного можно разобрать следующее: "У меня есть информация... об оружии, работал с картой. Я там не был, в Дейр-эз-Зоре. Мы ехали с информацией, в штаб ехали с информацией".

Затем допрашивающий переводит своим товарищам услышанное. После этого один из джихадистов опускает повязку Заболотнему на лицо так же, как она надвинута у третьего пленного.

О пленении в Эш-Шуле двоих россиян и гибели третьего ИГ сообщило 28 сентября. Российское Минобороны заявило, что ни пленных, ни убитых среди россиян, воюющих в Сирии, в последнее время не было. Однако ведомство вело речь о кадровых военных, а не о наемниках.

3 октября исламисты опубликовали видео, на котором Заболотний сообщает свое имя и имя Цуркану. В тот же день появилась информация, позволяющая заключить, что оба пленных - не кадровые военные, а наемники.

4-го числа выяснилось, что как Заболотний, так и Цуркану - боевики ЧВК Вагнера, а в прошлом солдаты-контрактники. Как оказалось, оба воевали на Восточной Украине, а Цуркану был в Сирии еще в 2012 или 2013 году - за несколько лет до открытого вмешательства России в сирийскую войну - в составе "Славянского корпуса", предшественника ЧВК Вагнера.

В тот же день депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил со ссылкой на неназванный "надежный источник", что Заболотний с большой вероятностью казнен. 5 октября депутат Госдумы единорос Виктор Водолацкий, атаман "всевеликого войска Донского", также заявил, что "на 99 процентов Романа Заболотнего уже нет в живых, как и второго пленного".

"Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ, - пояснил единорос. - Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами".

Источник этих сведений Водолацкий не уточнил.

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09.10.2017
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Заложим и не спасем

Илья Мильштейн, 04.10.2017

Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
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