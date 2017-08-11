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Россиянин Бакиев приговорен в Турции к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта
11.08.2017
Ренат Бакиев. Источник: hurriyetdailynews.com
Ренат Бакиев. Источник: hurriyetdailynews.com
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В Турции суд присяжных приговорил к шести годам трем месяцам лишения свободы россиянина Рената Бакиева, задержанного властями страны по обвинению в подготовке атаки на авиабазу Инджирлик. Об этом сообщает газета Sabah.

По версии турецких властей, Бакиев, сторонник "Исламского государства", планировал с помощью беспилотника сбить американский самолет на базе Инджирлик. Также его обвинили в подготовке нападений на живущих в Адане алевитов - приверженцев одного из неортодоксальных течений ислама - и их молельные дома - джемеви.

База Инджирлик расположена в черте Аданы. Она используется как самой Турцией, так и ее союзниками по НАТО и антитеррористической коалиции для налетов на объекты ИГ в Сирии и Ираке.

В четверг Интерфакс сообщил, что Бакиев был объявлен Россией в международный розыск по обвинению в участии в боях в Сирии на стороне "Исламского государства". Как утверждалось, Бакиев в 2014 году уехал в Сирию и там вступил в ИГ. В июле 2015 года в России против него возбудили дело по статье 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании за рубежом).

При этом в октябре 2015 года Бакиева уже задерживали в Турции и помещали в одну из тюрем, однако позже отпустили.

Сообщалось, что Бакиев с 2012 года учился на геологическом факультете Казанского (Приволжского) федерального университета. Затем он в апреле 2014 года улетел в Египет для учебы в одном из теологических учебных заведений, и уже оттуда попал в Сирию.

О задержании Бакиева в Турции стало известно в четверг.

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11.08.2017
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