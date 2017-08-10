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Гражданин России Ренат Бакиев задержан в южном турецком городе Адана по подозрению в подготовке атаки на американский военный самолет на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщает Daily Sabah.

Как утверждается, Бакиев - сторонник "Исламского государства". Для атаки на американский самолет, заявляют в полиции, он предполагал использовать беспилотник.

Также сообщается, что Бакиев планировал нападения на живущих в Адане алевитов - приверженцев одного из неортодоксальных течений ислама - и их молельные дома - джемеви.

База Инджирлик расположена в черте Аданы. Она используется как самой Турцией, так и ее союзниками по НАТО и антитеррористической коалиции для налетов на объекты ИГ в Сирии и Ираке.

Как отмечает Daily Sabah, боевики ИГ используют для атак коммерческие беспилотники, начиняя их взрывчаткой.

Турецкие власти и ранее задерживали россиян по делам о терроризме. Так, в январе 2016 года было объявлено о задержании троих граждан России в Анталье. В июле того же года 11 россиян оказались в числе 30 арестованных по делу о теракте в стамбульском аэропорту им. Атартюрка. Одним из них был Айрат Вахитов (Салман Булгарский), который в начале 2000-х два с лишним года провел в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а затем подвергался преследованиям в России. В январе нынешнего года сообщалось о суде над девятью обвиняемыми в подготовке терактов в Стамбуле; двое подсудимых были гражданами Турции, а остальные - россиянами.