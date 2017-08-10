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Сирийские демократические силы - арабско-курдский альянс, поддерживаемый США, - окружили боевиков "Исламского государства" в центре Ракки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Хаваля Габара - одного из командиров Отрядов народной самообороны (YPG, армия Сирийского Курдистана), который руководит операцией.

Еще в понедельник, рассказал Габар, во фронте Сирийских демократических сил были бреши, однако уже на другой день повстанцы сомкнули кольцо и теперь продвигаются дальше. Сейчас они контролируют уже половину городского центра. В другой части, включающей и Старый город, остаются исламисты.

Численность боевиков ИГ Габар оценил в несколько сотен, максимум 1 тысячу. В основном, рассказал командир, это иностранцы. При этом многие из исламистов, имеющих семьи, сдаются. Кроме того, по словам одного из солдат YPG, ежедневно повстанцы убивают 10-15 боевиков ИГ.

Тем не менее ожидания YPG освободить Ракку за несколько недель не оправдываются. По словам Габара, битва займет еще три-четыре месяца. Одну из основных сложностей, пояснил командир, представляют мины, заложенные исламистами. "Что касается заминированных машин, - продолжил Габар, - то они (исламисты. - Ред.) каждый день их не взрывают, однако задействуют их, когда наши силы продвигаются вглубь города".

Один из курдских солдат рассказал агентству, что у исламистов много снайперов. "Они умелые, особенно чеченцы", - заметил повстанец.

Еще одной причиной отказа от форсированного продвижения коалиция во главе с США и ее союзники называют присутствие в Ракке большого числа гражданских лиц. Каждый день небольшое число гражданских покидает контролируемые исламистами кварталы, однако основная масса остается на месте. По оценке ООН, в районах, занятых ИГ, находятся до 50 тысяч мирных жителей; с марта не меньше 300 из них погибли в результате налетов.

Наступление на Ракку - фактическую столицу ИГ - Сирийские демократические силы начали 6 ноября 2016 года, через несколько дней как в соседнем Ираке развернули операцию освобождения Мосула - крупнейшего города, который контролировали исламисты в этой стране. Начало наступления вынудило исламистов воевать одновременно на два фронта.

Собственно к освобождению Ракки арабо-курдский альянс приступил 5 июня. Тогда количество исламистов в городе оценивалась в 3-4 тысячи человек, а численность гражданских лиц - в 160-200 тысяч.

Между тем Мосул в начале июля был освобожден после более чем восьмимесячных боев.