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новость СМИ: У исламистов в Мосуле была возможность создать "грязную бомбу"

23.07.2017
Авиаудар по университету Мосула. Кадр видео
Авиаудар по университету Мосула. Кадр видео
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У боевиков "Исламского государства", захвативших Мосул, была возможность изготовить примитивную ядерную бомбу, называемую также "грязной бомбой". Об этом сообщает The Washington Post.

В университете Мосула, говорится в публикации, есть аппарат радиотерапии для лечения раковых больных. В таких установках содержится 9 граммов кобальта-60, который может использоваться также для создания "грязной бомбы". Этого количества вещества достаточно, чтобы человек, не защищенный специальным экраном, получил смертельную дозу радиации за 3 минуты.

После захвата Мосула в 2014 году исламисты использовали университет как свою штаб-квартиру. Как выяснили западные спецслужбы, боевикам было известно, что в аппарате для радиотерапии содержится радиоактивное вещество. Тогда же были рассчитаны мощность бомбы, которую можно изготовить из такого количества кобальта-60, и возможный ущерб от ее взрыва. Эти расчеты были засекречены: предполагалось, что исламисты могут не понимать, какой именно силы бомбу можно создать, и потому западные правительства решили не предоставлять им этой информации. В то же время США сообщили об угрозе иракским военным.

Однако после освобождения Мосула выяснилось, что исламисты так и не прикоснулись к установке. Как предполагается, они побоялись вскрывать аппарат, не имея специальных знаний, чтобы самим не подвергнуться облучению.

В публикации также отмечается, что в других медицинских центрах Мосула есть по меньшей мере еще две подобных установки с кобальтом-60.

Мосул, имеющий население более 1 миллиона человек, был крупнейшим городом, который контролировали исламисты. Иракская армия освободила Мосул в начале июля, после более чем восьмимесячных боев. По данным Пентагона, спецназ Антитеррористической службы Ирака в ходе битвы потерял 40 процентов личного состава.

Целые кварталы города лежат в руинах. Тысячи гражданских лиц за время битвы погибли, около 1 миллиона покинули Мосул и окрестности.

По прогнозам ООН, восстановление базовой инфраструктуры города обойдется более чем в 1 миллиард долларов.

Теперь исламисты в Ираке контролируют лишь небольшие, преимущественно сельские территории в пустыне к западу и югу от города. Население этих районов, однако, составляет десятки тысяч человек.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
23.07.2017
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