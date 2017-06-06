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Власти Катара заплатили террористам выкуп в 1 миллиард долларов за освобождение членов королевской семьи и военнослужащих. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Катара и в командовании боевиков.

Как утверждается, террористы захватили 26 катарцев, включая членов королевской семьи, когда те отправились на соколиную охоту на юг Ирака. Еще около 50 катарских военнослужащих, по данным издания, захватили в плен в Сирии.

Как сообщили источники издания, около 700 миллионов долларов было выплачено за освобождение заложников высокопоставленным сотрудникам иранских спецслужб и командирам шиитских военнизированных подразделений, поддерживаемых Тегераном. Остальные деньги получили связанные с "Аль-Каидой" сирийские боевики.

Именно это стало причиной разрыва дипломатических отношений с Катаром арабскими странами. "Выплата выкупа стала последней соломинкой, сломавшей спину верблюда", - сказал один из источников.

Межу тем WikiLeaks со ссылкой на электронную переписку экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон сообщила, что правительства Саудовской Аравии и Катара тайно финансировали террористическую группировку "Исламское государство" и оказывали ей логистическую поддержку. В 2014 году в одном из писем Клинтон говорила о необходимости "использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные ресурсы для того, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии".

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские эмираты, Йемен, Мальдивские острова, восточная часть Ливии и Маврикий заявили о разрыве дипотношений с Катаром. Эти страны обвинили катарские власти в поддержке "Братьев-мусульман", "Исламского государства" и "Аль-Каиды", а также пропаганде их идей через телеканал "Аль-Джазира".

Все восемь стран разорвали транспортное сообщение с Катаром. Катарские граждане, находящиеся в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ, должны будут покинуть их в течение двух недель.

В марте 2014 года Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн уже отзывали послов из Дохи, однако не прерывали транспортное сообщение с Катаром и не выдворяли его граждан. Тогда дипломатический кризис продлился восемь месяцев.

В этот раз разрыву дипоношений предшествовала блокировка катарских новостных сайтов. Скандал вызвали опубликованные в интернете критические высказывания катарского эмира о Саудовской Аравии. Катарские власти заявили, что это фейк, и назвали публикацию "постыдным киберпреступлением". Катар исключен из коалиции, воюющей в Йемене с шиитскими повстанцами.