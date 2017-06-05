Реклама

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Как передает Reuters, эти страны обвиняют Катар в поддержке террористических группировок - "Братьев-мусульман", "Исламского государства" и "Аль-Каиды" и пропаганде их идей через телеканал "Аль-Джазира".

Четыре страны закроют свои дипмиссии в Катаре и прекратят с ней транспортное сообщение. Граждане Катара, находящиеся в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ, должны будут покинуть их в течение двух недель.

В 2014 году те же страны отзывали послов из Дохи, однако не прерывали транспортное сообщение с Катаром и не выдворяли его граждан. Тогда дипломатический кризис продлился 8 месяцев.

В этот раз разрыву дипоношений предшествовала блокировка катарских новостных сайтов, напоминает Би-Би-Си. Скандал вызвали опубликованные в интернете критические высказывания катарского эмира о Саудовской Аравии. Катарские власти заявили, что это фейк, и назвали публикацию "постыдным киберпреступлением".

Катар исключен из коалиции, воюющей в Йемене с шиитскими повстанцами.