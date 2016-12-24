Реклама

Израиль не будет выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, объявляющую незаконными все поселения на палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Израиль отвергает позорную антиизраильскую резолюцию и не будет соблюдать ее условия", - заявили в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. В сообщении отмечается, что рассчитывают на сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом с целью пересмотреть решение, принятое Совбезом ООН.

Несмотря на призыв Нетаньяху, действующая администрация США воздержалась во время голосования и не использовала свое право вето. Все остальные 14 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию, которая предписывает Израилю "немедленно и полностью" прекратить заселение палестинских территорий.

При этом избранный президент Дональд Трамп настаивал на необходимости вето. "Резолюцию по Израилю, которую рассматривает СБ ООН, следует заветировать, - написал он. - США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН". Как отметил избранный президент, принятие резолюции "ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам".

Резолюцию внес в Совбез Египет, но позже снял ее голосования. После этого резолюцию повторно предложили Новая Зеландия, Сенегал, Венесуэла и Малайзия.

В субботу Нетаньяху распорядился отозвать послов из Новой Зеландии и Сенегала для консультаций. Премьер также отменил запланированный визит в Израиль министра иностранных дел Сенегала и поручил заморозить все программы помощи этой стране.

В октябре министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что власти Израиля замораживают сотрудничество c ЮНЕСКО после одобрения организацией проекта резолюции, отрицающий связь еврейского народа с Храмовой горой. "Ваше решение отрицает историю и поощряет террор, - говорилось в обращении Беннета к организации. - Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО остановит этот провал и прекратит отрицать историю".

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выступила против принятия проекта резолюции. "Иерусалим является священным городом трех монотеистических религий - иудаизма, христианства и ислама, - заявила она. - Отрицание, сокрытие или удаление какой-либо из еврейских, христианских или мусульманских традиций подрывает целостность этого места, а также идет вразрез с основаниями его включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".